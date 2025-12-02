Detienen a un joven que robó un rollo de cable y causó daños en el hospital

El hecho delictivo ocurrió en una vivienda de la calle Puerto Leith de la Margen Sur en Río Grande. El sujeto tiene 18 años y la policía lo detuvo a pocos metros del domicilio y luego provocó destrozos durante la revisión médica. (Foto archivo)
RÍO GRANDE. – El lunes, alrededor de las 21:00 horas, personal policial acudió a un domicilio ubicado en Puerto Leith al 300, donde el propietario denunció que un individuo había saltado la reja de su vivienda llevándose un rollo de cable.
Con las características aportadas por la víctima, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y, a pocos metros del lugar, detuvieron a Jesús Pedro Flores, de 18 años.
El denunciante constató el forzamiento del candado de su depósito, por lo que el Ministerio Público Fiscal dispuso las actuaciones de rigor.
Posteriormente, cuando el detenido fue trasladado al hospital para la revisión médica de rutina, provocó daños en un vidrio del sector de atención al público, por lo que también se labraron las actuaciones correspondientes.