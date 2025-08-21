Detienen a un ladrón por el robo de un celular y amenazar a la víctima

El miércoles un personal policial en Ushuaia detuvo a un joven de 18 años acusado del hecho delictivo y amenazas, que en estos momentos se encuentra en Tribunales.

USHUAIA. – Ayer a la tarde un joven de 18 años fue detenido por la policía por el robo de un celular y una amenaza, hecho ocurrido en la esquina de la Avenida Alem y la calle Tobas de esta ciudad.

El detenido fue Alan Matías Solis Aguirre. La víctima, un joven de 21 años que había denunciado en la policía sobre la sustracción de su teléfono celular y de otras pertenencias mediante amenazas con un arma blanca.

En el procedimiento se recuperó el teléfono celular denunciado el cual fue restituido a su propietario tras el reconocimiento correspondiente.