Detienen a un hombre tras ingresar a un galpón ajeno

Ocurrió esta tarde en Río Grande, en el predio de una empresa de logística. No se registraron faltantes y la Fiscalía dispuso actuaciones por violación de domicilio.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 15:00, personal policial intervino en un sector de la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2815, donde funciona una empresa de logística, tras ser alertado sobre el ingreso de un hombre a uno de los galpones del predio.

A pocos metros del lugar, los efectivos identificaron a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas. Se trataba de Carlos Héctor Maumary (40).

Posteriormente, junto al damnificado, se realizó una verificación del predio y se revisaron las cámaras de seguridad, sin constatarse faltante de elementos.

Se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes por el presunto delito de violación de domicilio.