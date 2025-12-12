Detienen a tres sospechosos en una vivienda de la Margen Sur

El operativo ocurrió anoche en una casa ubicada en Coronel Zelaya y Submarino Santa Fe de la Margen Sur de Río Grande. Una mujer hacía de “campana” mientras dos hombres se encontraban dentro y en el patio del domicilio. La ventana frontal había sido forzada.

RÍO GRANDE.– Anoche, personal policial detuvo a tres personas que presuntamente intentaron robar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Coronel Zelaya y Submarino Santa Fe, en la Margen Sur de esta ciudad.

La intervención se originó tras un aviso recibido a través de la línea de emergencias 101, donde se alertaba sobre la presencia de varios individuos dentro del domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a una mujer que actuaba como “campana”, luego identificada como Camila Aylén Chocano Do Santos, de 27 años.

En el interior de la casa, la policía encontró a un hombre oculto, mientras que un segundo individuo fue localizado en el patio trasero. Se trataba de Jonathan Levil Lillo, de 22 años, y Jonatan Andrés Montecino Naudan, de 32.

Durante la inspección, los uniformados constataron que la ventana frontal presentaba signos de forzamiento y, en su cercanía, se hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas. Los tres sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.