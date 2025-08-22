Detienen a ladrón que intentó robar en dos comercios y un rodado

Sucedió esta madrugada en Río Grande. El delincuente quiso efectuar varios hechos delictivos y fue detenido por la policía. Otro sujeto pretendió liberarlo y también quedó aprehendido.

RÍO GRANDE. – Durante esta madrugada personal policial detuvo a un hombre de 33 años que había intentado abrir las puertas de dos comercios y de una camioneta que se encontraba estacionado.

El sujeto, identificado como Brian Nahuel Hidalgo, intentó ingresar a un comercio ubicado en la esquina de la avda. Belgrano y la calle Colón de esta ciudad, en otro local de la avenida al 1300 y también en una camioneta Nissan X-Trail de color blanco.

Hidalgo presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y en todo momento se mostraba muy exaltado. En un instante, un segundo hombre, identificado como Oscar Ángel Condorí (37), se acercó al lugar amenazando con una botella rota para liberar a Hidalgo. Inmediatamente fue detenido.