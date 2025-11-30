Detienen a dos jóvenes que irrumpieron en una vivienda y atacaron al propietario

Dos sujetos ingresaron a una casa ajena en Río Grande y agredieron al dueño con un hierro y un arma blanca. También arrojaron objetos contra la policía. Ambos quedaron detenidos por orden del fiscal de turno. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – Durante la madrugada de este domingo, personal policial acudió a un domicilio ubicado en la calle Los Patriotas al 500, de la Margen Sur de esta ciudad, tras recibir un aviso sobre una riña entre varias personas.

Al llegar, los efectivos fueron recibidos con agresiones: dos sujetos les arrojaron distintos elementos y se metieron a una vivienda. Instantes después, un hombre salió del inmueble y denunció que los intrusos habían irrumpido en su casa y lo atacaron con un hierro, además le provocaron lesiones con un arma blanca.

Poco después, los dos agresores abandonaron la vivienda y fueron inmediatamente detenidos. Fueron identificados como Fabricio Miguel Soto, de 22 años, e Iván Emanuel Soto, de 24.

El fiscal de turno dispuso la detención de ambos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Intruso irrumpió en una vivienda y escapó, pero terminó detenido

RÍO GRANDE. – Cerca de las 6:15 de hoy, personal policial intervino en una vivienda ubicada en la calle Guayaquil al 300, del barrio San Martín, tras una denuncia de un ingreso no autorizado.

Según relató el propietario, un hombre desconocido había entrado a su casa y luego se fugó rápidamente. La víctima aportó las características físicas y de vestimenta del intruso, lo que permitió iniciar un rastrillaje inmediato en la zona.

Minutos después, en la intersección de las calles Guayaquil y Simón Bolívar, los efectivos localizaron y aprehendieron a un sujeto que coincidía con la descripción. Fue identificado como Gustavo Rubén Romero, de 29 años.

El fiscal de turno ordenó su detención por el delito de violación de domicilio.