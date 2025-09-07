Detienen a conductor ebrio que manejaba su rodado y chocó contra un auto

Ocurrió en la madrugada de hoy en Río Grande. El conductor se encontraba en estado de ebriedad. Colisionó a otro rodado que se encontraba estacionado.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada, el conductor de un vehículo que se encontraba en estado de ebriedad, colisionó contra un automóvil estacionado y fue demorados por varios testigos. Al llegar la policía al lugar, la esquina de las calles Hugo del Carril y Cámpora del barrio Perón, el hombre fue detenido.

Donde sucedió el incidente vial, los efectivos localizaron al hombre que se encontraba alterado y violento bajo los efectos del alcohol. Conducía un automóvil Fiat Uno color blanco; se supo que en momentos antes circulaba en reversa y colisionó contra un vehículo estacionado.

Inmediatamente la policía procedió a la aprehensión contravencional de Mauro Ezequiel Velardez (34). Personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia y arrojó resultado positivo.