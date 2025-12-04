Detenidos y menores demorados tras una seguidilla de incidentes en la vía pública

La Policía intervino en dos episodios ocurridos con minutos de diferencia en la Avenida 12 de Octubre de Ushuaia. Un móvil resultó dañado cuando un joven en situación de calle arrojó una piedra contra el vehículo. (Imagen de video)

USHUAIA. – Pasadas las 17:40 del miércoles, personal policial acudió a la Avenida 12 de Octubre al 300 tras recibir un aviso por disturbios en la vía pública. En el lugar fueron identificados Guillermo Fuentes, de 19 años, y su hermano de 17, quienes reconocieron haber tenido un enfrentamiento con un grupo de personas que ya se había retirado. Ambos decidieron no radicar denuncia.

Minutos después, una nueva comunicación alertó sobre otro altercado en la misma avenida, a la altura del 400. Allí, los mismos jóvenes fueron encontrados exaltados e intentando retomar la confrontación, por lo que se procedió a su aprehensión bajo lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 1024.

Mientras aguardaban atención médica en el hospital, se registró un tercer incidente protagonizado por otro grupo. En medio de ese episodio, Lorenzo Néstor José, de 28 años y en situación de calle, arrojó una piedra contra un móvil policial, provocando daños materiales. Por este hecho se iniciaron actuaciones por flagrancia, conforme a la Ley 792.

Además, fueron demorados dos menores de 15 años vinculados a este último disturbio.