Detenidos por tentativa de robo y hurto

En Ushuaia los policías detuvieron en el lugar de hecho a un sujeto que intentó delinquir en una residencia. En Río Grande, los efectivos policiales detuvieron a un joven que había sustraído un conjunto deportivo en una feria.

USHUAIA. – Efectivos policiales de la Comisaria Primera de esta cuidad ayer detuvieron en una residencia a Federico Luis Centurión (41), tras ser sorprendido intentando sustraer objetos de una baulera y manipulado un vehículo dentro de una cochera.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Alem al 1000. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, imputado por tentativa de robo y tentativa de hurto.

Y ayer a la tarde en Río Grande, un joven de 18 años fue detenido por la policía por el delito de «hurto en grado de tentativa» cometido en el interior de una feria que se realizó en el gimnasio Don Bosco, ubicado en la esquina de las calles Espora y Alberdi.

Efectivos que prestaban servicio de policía adicional en el lugar, escucharon en principio el relató de la víctima que indicó que un joven le había sacado un conjunto deportivo.

Minutos mas tarde los uniformados procedieron a la detención del acusado: Lucio Omar Ferreira y el fiscal de turno dispuso su detención.