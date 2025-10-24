Detectaron pesca ilegal en el río Milna

A pocos días de que inicie de la temporada de pesca deportiva en Tierra del Fuego, personal de la Secretaría de Ambiente realizó un operativo de control en el río Milna donde se detectó actividad de pesca fuera de temporada. Como resultado se labraron tres actas de infracción y se secuestraron equipos de pesca, además de ejemplares de trucha que fueron desnaturalizados en el lugar.

El procedimiento tuvo lugar en la zona sur de la provincia durante una recorrida habitual de fiscalización. En el marco del control, los inspectores identificaron a un grupo de cinco personas que llevaban mochilas y equipos de pesca y constataron que habían capturado ejemplares. Se labraron las actas correspondientes y se contó con el acompañamiento de personal de Defensa Civil y de la Policía Provincial.

Carmelo Sánchez, director de Manejo de Recursos Ícticos Continentales de la Dirección General de Recursos Hídricos, explicó que “estas acciones reflejan el compromiso de la autoridad ambiental que mantiene presencia permanente dentro y fuera de la temporada con el fin de proteger nuestros recursos naturales de prácticas prohibidas por la normativa vigente”. El procedimiento tuvo lugar en la zona sur de la provincia durante una recorrida habitual de fiscalización.

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda que la temporada de pesca deportiva 2025/2026 comenzará el 1° de noviembre y que el río Milna posee restricciones particulares, ya que sólo se permite la pesca a partir del 1° de enero de 2026 bajo la modalidad pesca con devolución obligatoria.

En este sentido, Sánchez agregó que, “estamos trabajando en una prueba piloto en un tramo del Río Grande que permitirá evaluar la posibilidad de adelantar el inicio de la temporada en los próximos años. Para eso es fundamental contar con la colaboración de todos los pescadores, respetando las normas vigentes y teniendo la documentación en regla. Los recursos son de todos y su cuidado depende del compromiso compartido entre el Estado y la comunidad”.