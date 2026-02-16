Detectaron otro buque en presunta pesca ilegal de arrastre: incursión en la ZEE

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó al buque de bandera española, Playa Da Cativa, navegando a baja velocidad dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Esta conducta, registrada a través del Sistema Guardacostas, constituye una presunción de pesca ilegal de arrastre, de acuerdo con la Disposición 20/2026 emitida por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación. La maniobra del buque, que se desplazaba a menos de cuatro nudos, activó el protocolo de vigilancia establecido para proteger los recursos pesqueros del país.

La PNA ya había advertido al capitán del Playa Da Cativa sobre su proximidad al límite de la ZEEA. En esa ocasión, se le indicó “la necesidad de mantener un margen de seguridad”. A pesar de la advertencia, la embarcación fue nuevamente detectada dentro de aguas jurisdiccionales, lo que motivó una respuesta operativa más amplia.

Cabe recordar que en diciembre pasado, durante la operación Mare Nostrum VI, fue detectado el buque BP Fakir, un arrastrero de 53,85 metros de eslora perteneciente a la empresa española Freiremar. Fue localizado por el patrullero argentino ARA Almirante Storni, con apoyo aéreo de un avión P-3 Orion de la Aviación Naval.

El Sistema Guardacostas, herramienta impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultó clave para el seguimiento en tiempo real del buque sospechoso. Esta plataforma tecnológica permite detectar conductas anómalas mediante indicadores objetivos, como la velocidad y la ubicación de las embarcaciones, y se complementa con criterios establecidos por la normativa nacional.

Con la salida del patrullero oceánico ARA Almirante Storni desde la Base Naval Mar del Plata se dio inicio a la operación Mare Nostrum VIII, que cuenta con apoyo aéreo del P-3 Orion de la Aviación Naval, con Base Almirante Zar, en Trelew. La operación está bajo control del Comando Conjunto Marítimo y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y se prevé que se extienda hasta el 15 de febrero, concluyendo en la Base Naval Ushuaia.

El caso se enmarca en una estrategia nacional más amplia para la defensa de los recursos marítimos frente a la pesca ilegal extranjera. Las autoridades argentinas destacan la combinación de herramientas diplomáticas, legales, tecnológicas y militares como parte de un enfoque integral.