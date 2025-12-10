Detectaron más casos de coqueluche

Hasta el 4 de diciembre, en Ushuaia se confirmaron un total de 70 casos y en Río Grande 72; de acuerdo a los datos del Boletín Epidemiológico Provincial.

USHUAIA.- En el último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana 48 de este año, Tierra del Fuego aparece nuevamente al tope de los casos de coqueluche que se registraron a nivel nacional.

El informe indica que la mayor incidencia acumulada de casos se registra en Tierra del Fuego que, en el marco del brote actualmente en curso en Ushuaia y Río Grande, presenta una IA de 64,64 casos por cada 100.000 habitantes, valor 28 veces superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocupa el segundo lugar con una IA de 2,33 casos por 100.000 habitantes.

En tanto, en el informe provincial se especifica que en la Semana Epidemiológica 48 en la localidad de Ushuaia, hasta el 4 de diciembre, se notificaron 219 casos sospechosos y se confirmaron un total de 70 casos. En Río Grande, en el mismo período se notificaron 456 casos sospechosos y se confirmaron un total de 72.

En cuanto a la distribución por grupo etario, los casos de mayor frecuencia están en el grupo de 5 a 9 años, luego lo sigue el grupo de 25 años.

Sobre la distribución según sexo, se observa un mayor porcentaje en hombres (51%), respecto a las mujeres (49%).

El informe nacional señala que si bien 20 jurisdicciones presentan casos de coqueluche en el corriente año, el incremento observado respecto de los años anteriores se concentra en Tierra del Fuego, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Durante la última semana se registraron 77 casos nuevos en el país. El total de confirmados en 2025 asciende a 765 casos distribuidos en 20 jurisdicciones del país. La mayor concentración se observa en la Región Centro, con 579 casos principalmente en residentes de la provincia de Buenos Aires (391 casos). En la Región Sur se confirmaron 153 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego.

Esquema de vacunación

El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas en la mayoría de las etapas del calendario, con buen inicio del esquema y refuerzos sostenidos, lo que indica menor acumulación de susceptibles. En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas intermedias a bajas en varios puntos del calendario, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras. En conjunto, los datos reflejan la necesidad de fortalecer la continuidad del calendario, mejorar la captación activa y reducir desigualdades entre jurisdicciones.