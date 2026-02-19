Policiales

Detectaron armas y animales sin vida

jueves 19 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Personal del Escuadrón 39 «Perito Moreno» detuvo la marcha de una camioneta sobre la Ruta Provincial 12, en la que viajaban dos personas.

SANTA CRUZ.- Al momento de la inspección los uniformados detectaron elementos de caza: un rifle , una carabina, una escopeta y 181 municiones.

Además, los funcionarios observaron tres guanacos y una liebre sin vida. Se halló un total de 320 kilos de carne.

Ante esa situación el personal de la Fuerza consultó a los involucrados si poseían documentación que habilitara la tenencia del armamento pero los ciudadanos manifestaron que no contaban con la misma.

Se dio intervención al Juzgado en lo Criminal y Correccional de Pico Truncado (Santa Cruz) y a Bromatología Municipal, que ordenó el secuestro de las armas, municiones y la carne por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley de Armas 20.249.

