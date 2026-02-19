Detectaron armas y animales sin vida

Personal del Escuadrón 39 «Perito Moreno» detuvo la marcha de una camioneta sobre la Ruta Provincial 12, en la que viajaban dos personas.

SANTA CRUZ.- Al momento de la inspección los uniformados detectaron elementos de caza: un rifle , una carabina, una escopeta y 181 municiones.

Además, los funcionarios observaron tres guanacos y una liebre sin vida. Se halló un total de 320 kilos de carne.

Ante esa situación el personal de la Fuerza consultó a los involucrados si poseían documentación que habilitara la tenencia del armamento pero los ciudadanos manifestaron que no contaban con la misma.

Se dio intervención al Juzgado en lo Criminal y Correccional de Pico Truncado (Santa Cruz) y a Bromatología Municipal, que ordenó el secuestro de las armas, municiones y la carne por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley de Armas 20.249.