Destrucción de expedientes tramitados ante el Poder Judicial de la provincia

Este trabajo se realizará el 20 de agosto de este año en la sede de la División de Destrucción de Río Grande, ubicada en el ex campamento YPF. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – El próximo 20 de agosto el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Prosecretaría de Registros y Archivo comenzará con la destrucción de expedientes que tramitaron ante la Justicia Provincial.

La labor comenzará a partir de las 9:00, y esta actividad se realizará en la sede de la División de Destrucción del Distrito Judicial Norte, ubicada en el Edificio de Tribunales de esta ciudad, sito en la calle Edgardo Giachino 6675 (Ex Campamento YPF).

La nómina de expedientes a destruir se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Prosecretaria de Ushuaia, sita en la Avenida Alem 1036 y en la Delegación Río Grande, en Edgardo Giachino 6675, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Detalle de los expedientes a destruir