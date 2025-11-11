Destrozaron a Nati Jota y Homero Pettinato por criticar a Dua Lipa: «Voy al tercer mundo…»

Los influencers quedaron en el medio de la polémica por un comentario sobre la actuación de la cantante en River.

Este fin de semana, Dua Lipa brindó dos shows en el Estadio de River y cautivó a todo su público. En sus espectáculos, la artista sorprendió al interpretar dos canciones en español: «De Música Ligera» y «Tu Misterioso Alguien».

A raíz de esto, este lunes en el canal de streaming Olga se generó un gran debate. Es que desde el programa Sería Increíble, Nati Jota comenzó a hablar sobre la interpretación de estos clásicos. «Dua Lipa interpretó dos temas en español, seguramente lo vieron por las redes en el estadio Monumental. Además de presentar su repertorio homenajeó a dos artistas argentinos…», comenzó la conductora.

Acto seguido, Homero Pettinato intervino y acotó: «No me puede emocionar tan poco. Nadie le avisó que Coldplay ya hizo Música Ligera. Me cae súper pero me conmueve poco». Che que periodistas tienen en Olga? Nati jota y el boludo de petinato diciendo que Dua lipa cantó el cover forzadamente y porque somos tercermundistas, quien les avisa que lo hizo en TODA LA GIRA, cantó en alemán, francés, italiano, español informense pic.twitter.com/VUttrAAtw1— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 10, 2025

«Me da que es una actitud medio ‘voy al tercer mundo, les cantó algo de lo de ellos’ me da esa sensación. ‘A estos pobres les voy a cantar algo’, reina pague una fortuna para verte», continuó Homero Pettinato y Nati Jota cerró: «Ella me cae bien. Pero tipo ‘me voy a hacer la que los respeto y la que me metí en su cultura’. Pero para mí también hay algo forzado en cantar canciones de dónde estás yendo. Me ponía nerviosa que en De música ligera cantaba algo raro, como que te das cuenta que está leyendo medio fonéticamente y que pronunciaba algo raro. En De música ligera en vez de decir ‘ligera’ decía cualquier cosa. La leyó así como la encontró».

En cuestión de minutos, el clip se volvió viral en las redes sociales y las críticas no tardaron en aparecer. «Nati Jota y el boludo de Pettinato diciendo que Dua lipa cantó el cover forzadamente y porque somos tercermundistas, quien les avisa que lo hizo en TODA LA GIRA, cantó en alemán, francés, italiano, español», «No me alcanzan las palabras para describir el rechazo que me genera que estos 4 de copas» y ‘En lugar de apreciar ese acercamiento cultural y artístico, la critican», fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver.