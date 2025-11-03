Destacan la obra literaria de Raúl Torres sobre montañismo

“Las Cuatro Estaciones de la Vida –Ushuaia en primera persona. Cumbres del sur”, posee una prosa dedicada y fotografías singulares del sur fueguino. La obra literaria de Raúl Torres, comunicador social ushuaiense, que relata sus excursiones de senderismo y de las cumbres que ha alcanzado en Tierra del Fuego, fue declarada de interés provincial por la Presidencia de la Legislatura.

USHUAIA.- Durante la visita que realizó a la sede de Presidencia del Poder Legislativo, el deportista relató a la titular de la Cámara, vicegobernadora Mónica Urquiza, cuáles fueron las motivaciones que lo impulsaron a emprender sus incursiones en el bosque fueguino y llegar a destinos, en muchos casos, inexplorados.

También detalló su mirada sobre el ambiente natural de la Isla Grande además sumó su parecer acerca de la práctica deportiva en ámbitos agrestes.

Esta obra es una ventana al alma de un montañista que, cámara en mano, busca no solo conquistar cumbres, sino también encontrar paz y sentido en cada paso.

Mónica Urquiza se mostró interesada en conocer sus próximos trabajos y Torres dijo que espera recibir el beneficio de la jubilación, hecho que le permitirá abocarse a editar más libros, ya que cuenta con medio centenar de relatos sobre la temática.

Acerca del contenido de su obra, señaló que se explaya sobre el ascenso a las cubres más significativas de Tierra del Fuego, “entre ellas, el Olivia, el Cinco Hermanos, el cerro Le Martial y cuento lo que significa para mí y el sentimiento que genera luego de un gran esfuerzo”, reconoció el comunicador social.

“El libro fue declarado de interés provincial, y mi idea es seguir presentándolo en distintos eventos, como ocurrirá el próximo 7 y 8 de noviembre en la escuela Nº 13 donde se efectuará la tradicional Feria del Libro”, mencionó Torres. También asistirá a la 50º edición de la Feria Internacional del Libro que se llevará adelante en Buenos Aires en abril de 2026.

Cabe mencionar que la Vicegobernadora de Tierra del Fuego entregó copia de la resolución que declara de interés provincial el libro “Las cuatro estaciones”, al autor quien, asistió junto a integrantes de su familia.

FUENTE E IMÁGENES: Prensa Legislatura.