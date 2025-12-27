Destacan la importancia de la atención precoz del pie diabético

El jefe de la Unidad de Pie Diabético del Servicio de Diabetología del Hospital Regional de Río Grande, Julio César Torro, explicó cómo funciona el dispositivo de atención y subrayó la importancia de que las personas con diabetes consulten ante la menor lesión en los pies.

“El Servicio de Diabetes y Metabolismo, donde está inmersa la unidad de pie diabético, tiene un consultorio que funciona de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, con atención espontánea”, señaló. En este sentido, explicó que “cualquier persona que tenga una lesión en el pie y que tenga diabetes será atendida prontamente para poder darle una solución rápida”.

Torro precisó que “cuando hablamos de pie diabético estamos hablando de cualquier lesión que aparezca en un paciente con diabetes, del tobillo para abajo”, y advirtió que lesiones que pueden parecer leves “muchas veces se pueden complicar y pueden ser muy graves, pudiendo terminar desde con una amputación hasta con la vida del paciente”.

El profesional explicó que esto ocurre porque las personas con diabetes “tienen una pérdida de sensibilidad en las piernas, lo que se llama neuropatía diabética”, y además “una falta de respuesta en la inmunidad”, lo que hace que las infecciones tarden más en controlarse. “Las infecciones en los pacientes con diabetes generalmente no son simples, muchas veces son de múltiples gérmenes y necesitan un tratamiento antibiótico eficaz, que no suele ser un antibiótico solo”, detalló.

En muchos casos, agregó, estos cuadros requieren internación para la administración de antibióticos endovenosos. Por este motivo, insistió en la consulta temprana: “Llamamos a la comunidad a que consulten precozmente, que no esperen a tener dolor o una lesión muy importante, sino que ante el menor síntoma consulten”.