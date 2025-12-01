Destacada actuación de fueguinos en tiro con arco

Con dos medallas, varios cuartos puestos y la mayoría de los competidores clasificados a instancia eliminatoria, la delegación fueguina conformada por competidores de la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco y del Club El Palomar – Uyana Jacu, completaron una dignísima actuación ante la élite nacional.

RIO GRANDE.- Durante los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 del corriente, el tiro con arco de todo el país se dio cita en San Miguel de Tucumán, donde el Tiro Federal de Tucumán organizó la final nacional de la modalidad Aire Libre bajo la supervisión de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO).

El multitudinario torneo agrupó a más de 250 competidores de toda la Argentina y para la delegación fueguina compuesta por arqueros de la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco (AFTA) y del Club El Palomar – Uyana Jacu, el saldo fue sumamente positivo: dos medallas -una de oro y otra de bronce- y la clasificación a la instancia eliminatoria de la mayoría de los competidores de la provincia, lo que solidifica el presente y siembra certeras esperanzas sobre el futuro de dicha actividad deportiva en la provincia.

Además de la actividad competitiva, los fueguinos ocuparon otros roles preponderantes durante las tres jornadas de competencia. Susana Águila, entrenadora de AFTA, fue, además, capitana del equipo de la Zona Patagonia y Claudio Poeta, juez regional que representa al Club El Palomar – Uyana Jacu, fue el único representante de la provincia entre los más de 12 jueces que llegaron desde diversos puntos del país para impartir justicia en el concurrido evento. Jorge Ramírez posa tras recibir la medalla de plata.

Los resultados

En la categoría Recurvo Olímpico WA Masculino Senior, Christian Bisso (Club El Palomar – Uyana Jacu) clasificó en el 19° lugar con un total de 531 puntos (275/256), logrando así su segunda mejor marca del año. El domingo, en eliminatorias, cayó en dieciseisavos de final ante el riojano Iván Bascary por 6-0.

Por su ubicación en la clasificación, Bisso accedió además a competir el domingo en equipos mixtos. Allí formó dupla con la neuquina Wanda Arca, con quien finalizó en el cuarto puesto tras caer en la disputa por la medalla de bronce contra el equipo de Zona Norte por 5-1.

En la divisional Recurvo WA Masculino +50, Víctor Bibé (Club El Palomar – Uyana Jacu) terminó la clasificación en el 3° puesto con 600 puntos (316/284). Asimismo, Juan Bauer (Club El Palomar – Uyana Jacu) finalizó en el 21° lugar con 524 puntos (265/259) y Gustavo Elsztein (Club El Palomar – Uyana Jacu) concluyó en el puesto 28 al acumular 337 puntos (205/132). Gabriela González se sobrepuso a una lesión y pudo completar la etapa clasificatoria. Juan Bauer y Gustavo Elsztein, durante la etapa clasificatoria.

De esa forma, Bibé fue el único clasificado a la instancia eliminatoria al día siguiente. El campeón sudamericano cayó eliminado en cuartos de final, donde fue vencido por el riojano Juan Álvarez por un estrecho 7-5.

Por otro lado, Bibé junto a Juan Bauer y el rionegrino Raúl Despos, conformaron el trío para la competencia por equipos. El equipo patagónico cayó en el partido por la medalla de bronce ante el conjunto de la Zona Centro por 6-0.

Más tarde, Bibé volvió a saltar a la línea de tiro, esta vez para competir en equipos mixtos, donde hizo dupla con la neuquina Sandra Oliveto. Los patagónicos finalizaron en el cuarto puesto al perder ante el equipo de Zona Norte por 6-2.

En la divisional Recurvo WA Femenino +50, Gabriela González (Club El Palomar – Uyana Jacu) se sobrepuso a una lesión y finalmente pudo completar su ronda clasificatoria con un 5° puesto, producto de 424 puntos (202/222) que lamentablemente la dejaron fuera de la disputa de las eliminatorias del domingo. Bisso finalizó en el cuarto puesto en la competencia de equipos mixtos.

Por su parte, en Compuesto Masculino +50, Jorge Ramírez (Club El Palomar – Uyana Jacu) terminó la jornada del sábado en el 5° puesto tras acumular 610 puntos (311/299). El domingo, ya en cuartos de final, prevaleció ante el porteño Douglas Sarmiento Oberti por 130-121 y en semifinal le ganó al rionegrino Walter Sabado por un estrecho 131-128. En el juego por la medalla de oro, finalmente fue derrotado por el bonaerense Carlos Mejuto por 135-132.

Asimismo, en la categoría Recurvo WA Masculino Sub-18, Renzo Monchietti Águila (AFTA) concluyó la etapa clasificatoria en el 8° puesto con 498 puntos (249/249). El domingo fue eliminado en cuartos de final por quien se coronaría campeón de la divisional. El entrerriano Gabriel Tonina prevaleció ante el riograndense por 6-0. Víctor Bibé acumuló sendos cuartos puestos en las competencias por equipo masculino y mixto.

Monchietti Águila, sin embargo, pudo saborear la victoria al competir en equipo masculino integrado. Junto al bonaerense Thiago Barbieri y el rosarino Ezequiel Vivas, se consagraron campeones al vencer en la final por 6-0 al conjunto conformado por Elías Escales (Paraná), Álvaro La Terza (CABA) y Tiago Sandoval (Santo Tomé).