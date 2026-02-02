Desprendimiento de una roca del monte Olivia genera riesgo sobre la Ruta 3

En las últimas horas se registró el desprendimiento de una piedra de gran tamaño desde el monte Olivia, lo que generó una situación de alto riesgo para quienes circulan por la Ruta Nacional N°3, en el sector comprendido entre el hotel Bagu y el puente del río Olivia.

El bloque rocoso quedó sobre la calzada, representando un serio peligro para la circulación vehicular, especialmente durante horarios de baja visibilidad o condiciones climáticas adversas.

Ante esta situación, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por la zona hasta tanto se normalice el tránsito y se realicen las tareas correspondientes para garantizar la seguridad vial.