Despiste y vuelco en la Ruta Complementaria “H”: dos mujeres hospitalizadas

El siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde, a la altura del kilómetro 45, en cercanías del complejo La Rinconada. Las ocupantes del vehículo fueron trasladadas al Hospital Regional de Río Grande.

TOLHUIN.– En la tarde de este sábado, alrededor de las 18:10 horas, un automóvil protagonizó un despiste seguido de vuelco en un sector de la Ruta Complementaria “H”, a la altura del kilómetro 45, en inmediaciones del complejo La Rinconada.

El rodado involucrado fue un Renault Clío, color blanco, conducido por Natalia Alejandra Otaño, quien viajaba acompañada por Vanina López, de 35 años.

Tras el incidente vial, ambas mujeres fueron asistidas en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladadas de manera inmediata en ambulancias al Hospital Regional Río Grande para su evaluación médica.