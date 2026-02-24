Despiste y vuelco de un vehículo

El siniestro ocurrió en la noche del lunes a la altura del kilómetro 2959 de la Ruta 3. La conductora, una mujer de 27 años, fue trasladada el centro médico de Tolhuin de manera preventiva por presentar dolencias.

TOLHUIN.– Cerca de las 21:50 del lunes, se produjo un despiste y posterior vuelco de un vehículo sobre el kilómetro 2959 de la Ruta Nacional N°3, cerca de esta ciudad.

El rodado involucrado fue un Fiat Punto, color negro, que era conducido por Aldana Palacios (27), quien circulaba en sentido sur–norte cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control de la unidad y terminó volcando a un costado de la calzada.

Personal de emergencias acudió al lugar del hecho y asistió a la conductora, quien fue trasladada al hospital Modular de Tolhuin en forma preventiva, debido a que presentaba dolencias producto del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios sanitarios, mientras se evaluaban las circunstancias que derivaron en el incidente vial.