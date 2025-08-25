Despidos en TikTok al pasar a moderación por IA

La decisión tuvo críticas de sindicatos y defensores de la seguridad en línea.

El gigante de las redes sociales TikTok tomó una gran decisión simbólica hoy al dejar de lado a cientos de moderadores de Reino Unido y Asia en su intento por integrar la inteligencia artificial a más procesos en la compañía.

El gigante tecnológico chino dijo que los trabajadores desplazados tendrán prioridad para ser contratados si cumplen con ciertos criterios, que no se especificaron. La compañía no reveló la cantidad exacta de personas de las 2.500 que tiene en Reino Unido, según el Wall Street Journal.

La BBC informa que llovieron las críticas de parte de sindicatos y defensores de la seguridad en línea.

“TikTok pone la codicia corporativa por sobre la seguridad de los trabajadores y el público”, le dijo a la BBC el representante del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación John Chadfield.

“Los trabajadores de TikTok han estado alertando sobre los costos en el mundo real de reemplazar la moderación humana por alternativas de IA inmaduras y desarrolladas demasiado rápido”, le dijo Chadfield al WSJ.

TikTok dice que la IA ya está recortando contenido no seguro

El sindicato también expresa preocupación ante la BBC porque la IA utilizada no estaría del todo preparada para la moderación segura, con lo que potencialmente sería riesgosa para usuarios vulnerables.

TikTok contradijo eso diciendo que ha estado utilizando IA “integral” para avanzar en la seguridad de los usuarios y moderadores humanos.

“TikTok sigue con la reorganización iniciada el año pasado para fortalecer nuestro modelo operativo global en pos de la Confianza y la Seguridad, y eso incluye concentrar nuestras operaciones en menos ubicaciones globales”, indicaron.

TikTok ha pasado varios años estudiando la IA y adoptándola en núcleos de sus negocios, según afirmaron, y añadieron que utilizarán estas herramientas para “maximizar la efectividad y velocidad” al moderar su plataforma de red social.

Tik Tok ya está en el radar de los reguladores de otros países

En Reino Unido TikTok ya ha motivado un escrutinio por la seguridad y recolección de la información personal de los usuarios. La Oficina de Información federal lanzó en marzo un estudio de la forma en que la compañía utiliza los datos de personas entre 13 y 17 años de edad.

La compañía señaló a una nueva regulación de Reino Unido, donde las leyes han aumentado las potenciales multas por incumplir con los parámetros de seguridad nacionales en hasta un 10%. TikTok dice que ahora necesita más IA para cumplir con los nuevos parámetros regulados en Reino Unido, que entraron en vigencia en julio.

TikTok afirma que su IA automáticamente elimina alrededor del 85% de los posteos que incumplen las reglas,pero no brindó evidencia para respaldar la afirmación.