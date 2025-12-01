Desde mañana rige el nuevo horario en el Paso Fronterizo San Sebastián

El Ministerio del Interior informó que, a partir del 1 de diciembre, entrará en vigencia un nuevo horario de funcionamiento en el Centro de Frontera San Sebastián en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Según el comunicado oficial, el paso fronterizo abrirá diariamente a las 6:00 horas. En tanto, el cierre de salida de ambos países (Argentina- Chile) será a las 21:40, mientras que el cierre para el ingreso a ambos países se realizará a las 22:00 horas.

Desde las autoridades solicitan a quienes tengan previsto viajar tener en cuenta estos nuevos horarios para organizar sus traslados y evitar inconvenientes en el cruce internacional.

El ajuste de horario responde a la temporada estival y a la mayor circulación prevista en los próximos meses.