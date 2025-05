Desde hoy comienza a definirse la fecha final en la A

Esta noche comienza a definirse la primera fase del Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional, la lucha por meterse entre los mejores cuatro de cada zona está que arde; no son muchos los conjuntos que pugnan por uno de esos lugares, pero los suficientes para hacer apasionante la definición de la fecha final.

RIO GRANDE.- Hoy, desde las 20:00 en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV jugarán Defensores del Sur y HVJ Futsal; partido en el cual sólo el Defe necesita ganar o ganar para tener chances de clasificar a cuartos de final.

Desde las 21:30 Los Troncos se medirá ante Italiano, siendo el conjunto de Bachi Urquiza el único con chances claras de acceder a cuartos.

Pero lo mejor se jugará el jueves en la Fortaleza Verde, donde desde las 21:00 Camioneros querrá ser primero del grupo cuando se enfrente a Escuela Argentina, pero en caso de ganar los Colegiales, habrá que ver qué sucede con el cotejo suspendido, por ello hubiese sido mejor jugar antes los 14:14 minutos restantes para llegar ambos en la mismas condiciones y que el resto de los equipos que tienen chances de acceder a los cuartos por la Zona A también supiesen de antemano cuáles eran sus chances concretas.

Y a las 22:30 el cotejo más esperado de la Zona B, San Isidro probando al líder e invicto Luz y Fuerza, lo cual no definirá nada para el puntero pero quizás si para el Tachero

Por la Zona A, pese a que aún resta jugarse 14 minutos 14 segundos que adeudan Escuela Argentina y Club Italiano por la tercera fecha, cuando los Colegiales ganaban 6-1 y una seria lesión de un jugador del conjunto Tano, dio por suspendido el mismo.

Más allá que parece imposible que Italiano pueda revertir la historia, primero porque el rival esta encumbrado en la tabla de posiciones, y segundo porque el plantel de Segundo Burgos no está jugando bien y le está costando mucho el cambio de categoría; no le hizo bien jugar el año pasado en Primera C y saltar directamente a la A por una cuestión institucional.

El puntero Camioneros -que ya está clasificado- necesita saber el resultado del cotejo pendiente, ya que justamente su rival es Escuela Argentina, y los demás conjuntos que pugnan por llegar entre los mejores cuatro de la zona también necesitan hacer cálculos.

Y si Escuela llega a tres puntos del Verde y le gana en la fecha final, lo igualaría en cantidad de punto y pese a la gran desventaja de goles lo superaría por el resultado entre sí, por eso la importancia que tiene llegar con la misma cantidad de partidos disputados.

Estrella Austral (12) depende de sí mismo; no se puede relajar en la fecha final cuando se enfrente a Arsenal RG. En caso de ganar se meterá segundo o tercero a la siguiente instancia, pero si pierde, hay que ver qué hacen Los Troncos (9) y Defensores del Sur (9) quienes en los papeles tienen partidos accesibles.

Por el lado de la Zona B, Luz y Fuerza no sólo que ya está clasificado sino que además lo hizo ganando el grupo y poco daño le hará el resultado frente a San Isidro, dado que el único que lo puede igualar en la cima es Rosario RG, con quien en caso de igualar saldría favorecido por el resultado entre sí durante esta primera fase.

Rosario a su vez tiene un cotejo duro ante Deportivo Río Grande; los rosarinos ya están adentro, son unos de los cuatro mejores del grupo, pero su rival que hoy está cuarto necesita imperiosamente ganar para asegurar esta posición, caso contrario solo lo favorecerá que ADEFU iguale ante San Francisco, algo que parece poco probable,

ADEFU para meterse en cuartos necesita ganar o ganar -no le sirve el empate porque perdió ante el Depo-, y que el Deportivo Río Grande pierda.

Metalúrgico aún matemáticamente no está eliminado, aunque debe golear a Deportivo Frías primero, y rezar que se le den dos resultados, que pierda el Depo, que pierda o empate ADEFU para que en un posible triple empate en la cuarta colocación, pasen por diferencia de goles; muy difícil.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 18 6 6 0 0 65 13

2° Escuela Argentina (*) 12 5 4 0 1 24 11

3° Estrella Austral 12 6 4 0 2 29 33

4° Los Troncos 9 6 3 0 3 40 31

5° Defensores del Sur 9 6 3 0 3 37 29

6° Arsenal FC 6 6 2 0 4 15 37

7° Club Italiano (*) 1 5 0 1 4 11 38

8° HVJ Futsal 1 6 0 1 5 15 49

* Partido suspendido a los 5:46 del ST; Escuela Argentina ganaba 6-1.

Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 18 6 6 0 0 39 11

2° Rosario RG15 6 5 0 1 27 18

3° San Isidro 13 6 4 1 1 32 15

4° Deportivo RG 9 6 3 0 3 16 25

5° ADEFU 7 6 2 1 3 21 18

6° Metalúrgico 6 6 2 0 4 21 26

7° Deportivo Frías 1 6 0 1 5 12 28

8° San Francisco 1 6 0 1 5 13 40