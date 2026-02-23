Descubren escultura de “Poncho”, el heroico perro polar

La imagen fue inaugurada este domingo, en el marco del 122° aniversario de la presencia permanente e ininterrumpida de Argentina en la Antártida.

USHUAIA.- La Secretaría de Turismo de la Municipalidad, junto al Museo Marítimo de Ushuaia, inauguró este 22 de febrero la escultura de “Poncho” en el Paseo de los Exploradores Antárticos, ubicado en el sector costero de la ciudad.

La escultura rinde homenaje a Poncho, el heroico e icónico “Perro Polar Argentino” que integró, bajo el mando de Gustavo Giró Tapper, la Primera Expedición Invernal Antártica (1962) y la histórica Operación 90° (1965), primera expedición terrestre argentina en alcanzar el Polo Sur Geográfico. Ushuaia, antesala del gran mundo blanco, recibió a “Poncho” en su retiro.

Hijo de “Coca” y “Flecha”, Poncho nació el 10 de abril de 1961 en la Base Antártica Esperanza y, a lo largo de su servicio a la patria en el extremo sur, se convirtió en símbolo de las grandes gestas del continente blanco. En 1973 fue trasladado a Ushuaia, donde vivió junto a la familia Giró hasta 1978, integrándose a la vida de la comunidad fueguina y transformándose en un emblema de la memoria antártica nacional.

Durante el acto, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, expresó que “este 22 de febrero homenajeamos a un ser especial que dejó una huella indeleble en la historia de la presencia argentina en la Antártida, en nuestra ciudad y en el corazón de la familia Giró”.

Asimismo, destacó el rol fundamental de los perros polares en las expediciones al señalar que “si la patria continental americana se hizo a caballo, la historia de la Antártida se construyó con perros de trineo: con lealtad, con coraje y con esa fuerza silenciosa que empuja a avanzar aun en las condiciones más extremas”. Viviana Manfredotti durante el descubrimiento de la imagen de “Poncho”.

La funcionaria subrayó además el vínculo histórico entre Ushuaia y el continente blanco: “Ushuaia, antesala del gran mundo blanco, recibió a Poncho en su retiro y lo abrazó como propio. Esta escultura reafirma nuestra identidad antártica y renueva el compromiso con esa historia que también nos pertenece”.

Por último, Viviana Manfredotti agradeció al Museo Marítimo del Presidio de Ushuaia, especialmente a Carlos Pedro Vairo y a la familia Giró, que estuvo presente durante el emotivo acto oficial.

Con esta inauguración, la ciudad del Fin del Mundo honra a “Poncho”, a la familia Giró y a quienes forjaron la presencia argentina en la Antártida, proyectando hacia las nuevas generaciones el espíritu pionero que caracteriza a Ushuaia y a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y reafirmando su rol estratégico como puerta de entrada al continente blanco.