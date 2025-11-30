Desbarataron un intento de ocupación irregular en el Bº Bella Vista en Ushuaia

Este sábado, a partir de la denuncia realizada por vecinos y vecinas del sector, la Policía de la Provincia y personal de la Municipalidad de Ushuaia se constituyeron en Isla de los Estados, casi esquina Neuquén, donde constataron el traslado de una casilla a un predio municipal con intención de ocupación irregular. Se trataba de una persona de nacionalidad extranjera que intentaba ocupar de manera indebida un espacio que había quedado vacante tras la reubicación de los antiguos residentes.

Frente a esta situación, el Municipio actuó de manera inmediata. La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial retiró la casilla, mientras que el área de Transporte y Logística —dependiente de la Secretaría de Gobierno— secuestró el camión utilizado para trasladarla, en el marco de las acciones de control correspondientes.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, señaló que “no se van a tolerar este tipo de conductas que perjudican al conjunto de la comunidad y alteran la planificación urbana” y destacó la importancia de la participación ciudadana al afirmar que “la actuación rápida fue posible gracias al aviso de los vecinos y del referente barrial, que permitieron concretar el desarme en el mismo momento en que se intentaba ocupar el predio”.

La funcionaria explicó que “la casilla incautada no se restituirá a los ocupantes irregulares y se destinará al Banco Solidario de Materiales de acuerdo a lo indicado en el decreto 1878/25”, y remarcó que “todo material o herramienta proveniente de un intento de ocupación informal no se devuelve a quien lo haya adquirido ni a quien intente ocupar un terreno”. También afirmó que “se aplicarán las multas previstas, porque estas acciones constituyen infracciones claras a las normas municipales y generan un perjuicio para toda la comunidad”.

Henriques Sanches sostuvo que “la Municipalidad solo asigna tierras y soluciones habitacionales a través del padrón oficial y por vía legal, y no vamos a permitir que quienes quieran saltearse las normas avancen sobre miles de familias que sí respetan los procesos”.