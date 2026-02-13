«SaboreANDO Ushuaia», una app gastronómica para el Fin del Mundo

Viviana Manfredotti dijo que se presentó una iniciativa que se denomina “SaboreANDO Ushuaia’” y tiene como objetivo potenciar el turismo gastronómico a través de una aplicación móvil.

USHUAIA.- Viviana Manfredotti, titular de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, informó que se encuentra trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil destinada a fortalecer el turismo gastronómico en el destino, integrando en una misma plataforma a visitantes, establecimientos gastronómicos y productores locales, y promoviendo el arte culinario como elemento turístico fundamental y como expresión cultural propia del territorio.

Manfredotti explicó que el proyecto fue presentado en el marco de un programa nacional de financiamiento orientado a la actividad turística. “En octubre del año pasado realizamos las gestiones necesarias para participar, mediante la presentación de un proyecto del programa nacional ‘Promover Verano en Argentina’, una herramienta de financiamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, destinada a potenciar propuestas innovadoras para el sector”, detalló.

“La iniciativa que presentamos se denomina ‘SaboreANDO Ushuaia’ y tiene como objetivo potenciar el turismo gastronómico a través de una aplicación móvil que reúna en un mismo entorno digital a visitantes, prestadores y productores de nuestra gastronomía fueguina”, señaló la funcionaria.

Manfredotti destacó que, en un destino como Ushuaia, la gastronomía cumple un rol estratégico dentro de la experiencia turística. “Quienes nos visitan no solo llegan en busca del ideario del Fin del Mundo y su naturaleza prístina. La cocina es patrimonio cultural de los fueguinos y es cada vez más elegida por quienes nos visitan para descubrir los sabores locales, conocer productos regionales y acercarse aún más a nuestro ser ushuaiense”, afirmó.

La titular de Turismo subrayó que la gastronomía no debe pensarse únicamente como un complemento, sino como un componente central del desarrollo turístico y cultural. “Un pueblo transmite, a través de platos típicos, características culturales propias y revela facetas de su identidad. En el caso de Ushuaia, al promocionar productos gastronómicos locales, no solo estamos difundiendo alimentos sino también historia, tradición, modos de producción y formas de vida”, expresó.

La Secretaria agregó que “la gastronomía local es un recurso turístico vital que, al ser jerarquizado, genera beneficios económicos y sociales, fortalece los lazos entre productores y prestadores y consolida el perfil de la comunidad, que en sí mismo es un atractivo para quienes vienen a conocernos”.

La aplicación funcionará como una guía gastronómica dinámica que permitirá visibilizar propuestas, circuitos y productos fueguinos.

“Actualmente nos encontramos en la etapa de relevamiento, convocando a guías, prestadores y productores a ser parte de este proyecto innovador; por lo que invitamos a los interesados a ponerse en contacto con nuestra Secretaría”, concluyó la Secretaria de Turismo.

Los puntos de contacto para ser parte del Circuito Gastronómico son:

-Teléfono: (2901) 535070

-Mail: secretariadeturismoush@gmail.com.