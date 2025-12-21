Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy una gran cantidad de documentos relacionados con el fallecido financiero, Jeffrey Epstein, alrededor de un mes después de que el Congreso aprobara una iniciativa con la que exigió que se dieran a conocer antes de este viernes, con unas pocas excepciones.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo el viernes con anterioridad que los documentos dados a conocer incluyen “varios cientos de miles” de registros y que más serán dados a conocer en las próximas semanas.

La más reciente medida se produce alrededor de un mes después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein casi por unanimidad, después de una aprobación unánime en el Senado.

La ley exige al departamento publicar antes del 19 de diciembre todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados en su poder vinculados con la investigación y el enjuiciamiento de Epstein, con unas pocas excepciones de información personal identificable de las víctimas y materiales que pudieran poner en peligro una investigación federal activa.

Epstein tenía vínculos cercanos con muchas figuras políticas y empresariales de Estados Unidos. Después de ser arrestado por delitos sexuales, Epstein murió en prisión en agosto de 2019, en lo que oficialmente fue declarado suicidio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante su campaña presidencial de 2024 que, en caso de ser elegido, daría a conocer los documentos relacionados con el caso.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Fotografías en una estancia de las propiedades de Epstein donde se ve a Trump y a un pontífice junto a Epstein. Departamento de Justicia de EE.UU.