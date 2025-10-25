Denunciaron sobre adulteración en los vencimientos de medicamentos y allanaron una farmacia

Por orden del Juzgado Federal ayer a la tarde se realizó un procedimiento en un comercio ubicado en el barrio Patagonia de Río Grande. Vecinos habían denunciado que habían modificado algunas fechas de vencimiento de medicamentos. Los investigadores no encontraron nada ilegal.

RÍO GRANDE. – En la tarde del viernes una farmacia de esta ciudad fue clausurada en forma preventiva por orden del juzgado federal; con la custodia de Gendarmería, el personal de fiscalización sanitaria de la provincia realizó un relevamiento de los fármacos que se encuentran almacenados en esta farmacia a efectos de determinar su fecha de vencimiento y la regularidad de las ventas efectuadas en los últimos 6 meses.

El procedimiento se realizó en el comercio ubicado en un sector de la esquina de las calles Teniente Bernardht e Isla de los Estados (barrio Patagonia); se pudo saber que previamente hubo una denuncia de uno vecinos del lugar referidos a la adulteración de las fechas de vencimiento de medicamentos.

Altas fuentes indicaron que en las constataciones realizadas no encontraron ninguna fecha de medicación modificada. También secuestraron documentaciones de la facturaciones realizadas por las compras que efectuaron los denunciantes.