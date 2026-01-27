Denuncian violento intento de robo con cuchillos a un joven en la Margen Sur

El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio Austral, Margen Sur de Río Grande, cuando la víctima realizaba ejercicios. Pudo escapar y radicó la denuncia en la comisaría. Su padre expresó preocupación por la inseguridad en la zona.

RÍO GRANDE.– El pasado 24 de este mes, un joven denunció en la Policía que había sido víctima de un violento intento de robo por parte de tres sujetos armados con cuchillos en un sector del barrio Austral, en la Margen Sur de esta ciudad.

Según la denuncia efectuada en la comisaría de la jurisdicción, la víctima, identificada como Nazareno Bombárez, relató que se encontraba realizando ejercicios cuando fue abordado por tres personas que, bajo amenazas con armas blancas, intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la situación, el joven logró escapar y posteriormente dio aviso a la Policía.

Vecinos expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la zona y señalaron que uno de los presuntos agresores tendría antecedentes penales y habría recuperado la libertad hace pocos meses.

“Mi hijo fue atacado en grupo. Lo importante es que está vivo, pero esto le puede pasar a cualquiera”, expresó el padre de la víctima, al tiempo que reclamó mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar nuevos episodios de violencia.