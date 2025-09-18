Denuncian desvío de fondos del Garrahan a la “timba financiera”

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció que parte de la recaudación del Hospital Garrahan está destinada a un “fondo de inversión” del ministro de Economía, Luis Caputo.

BUENOS AIRES (NA).- Así lo expresó Norma Lezana, secretaria general del gremio, después de haber solicitado un informe a la Comisión de Salud del Congreso sobre la auditoría de los bienes que gestiona el Consejo de Administración de ese nosocomio.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la dirigente expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.

“Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de Caputo”, planteó.

Estos fueron los números que se conocieron ayer, después de que se presentara el balance del Hospital durante todo el 2024 y que, según informaron, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, que pertenece al Banco Nación.

“Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe”, añadió Lezana.

Asimismo, manifestó que le solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz, se sumó a la denuncia de Lezana y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei le dio ese dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”, desviándolo de su función principal que era al invertirlo en el Garrahan y en los sueldos de sus empleados.