Denuncia contra la OSEF por demoras en el tratamiento para un paciente oncológico

Florencia Ulloa, hija de un paciente oncológico, denunció que la OSEF demora el pago de una medicación que es vital para el tratamiento que lleva adelante su padre, además de otros problemas ocasionados por la obra social, como el abrupto corte de un tratamiento en el Hospital Británico y las demoras en los trámites que juegan en contra, frente a una enfermedad que avanza.

En un carta abierta, Florencia señala:

Actualmente atravesamos una situación crítica en la Ciudad de Buenos Aires.

Mi papá se encuentra cursando un tratamiento oncológico por linfoma, iniciado en mayo de este año, como consecuencia de una recaída de la enfermedad que ya había atravesado en 2016. Desde hace más de diez años, luego de su primer episodio oncológico, realizaba controles anuales de manera regular, llevando una vida normal.

En mayo de este año, como cualquier paciente en seguimiento, acudió a realizarse estudios en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde se atendía históricamente. Allí nos encontramos, de manera abrupta e inesperada, con que la obra social OCEF había sufrido un corte de prestaciones porque el Hospital de Buenos Aires había suspendido la atención por falta de pago.

Esto generó un caos absoluto y un nivel de estrés enorme para el paciente, en un momento en el que la estabilidad emocional es fundamental y cualquier sobresalto no colabora en absoluto con una enfermedad oncológica. A partir de allí, se nos informó que debíamos continuar la atención exclusivamente en el Hospital Italiano.

Queremos dejar en claro que el Hospital Italiano es una institución de excelencia, con un equipo médico y humano impecable, que acompaña a mi papá con profesionalismo y compromiso. Sin embargo, el problema no es el hospital, sino el accionar reiterado de la obra social, que desde entonces viene obstaculizando tratamientos, autorizaciones y tiempos críticos.

Hoy la situación es aún más grave. Mi papá se encuentra en etapa 4 del tratamiento, con indicación médica urgente de una nueva medicación. La obra social OSEF no está brindando la medicación correspondiente.

Si bien las drogas están formalmente autorizadas, el pago aún no fue actualizado, lo que impide que la medicación sea entregada.

Esta no es la primera vez que ocurre: en agosto pasado ya atravesamos una demora de casi dos meses en el inicio de un tratamiento. Hoy, nuevamente, el tiempo corre en contra.

La medicación actual fue solicitada el 18 de diciembre, luego de que el tratamiento iniciado en agosto no haya cumplido con las expectativas médicas ni con la respuesta esperada en el paciente.

Todo este recorrido ha sido violento, desgastante y profundamente injusto. Juega con la esperanza, con los tiempos y con la vida de una persona que enfrenta una enfermedad grave, donde cada día cuenta.

El cáncer no entiende de trámites, de pagos demorados ni de burocracia.

Por todo esto, pedimos el apoyo de la comunidad para visibilizar esta situación, exigir una respuesta inmediata y que se garantice el acceso a la medicación que mi papá necesita de manera urgente.

La salud y la vida no pueden quedar rehén de decisiones administrativas.