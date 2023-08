“Democracia, soberanía y unión”, el lema para el desfile por la Independencia de Brasil

Brasil festejará el 7 de septiembre un nuevo aniversario de su independencia con un desfile cívico en la Explanada de los Ministerios, que se hará bajo el lema “Democracia, soberanía y unión”, informaron hoy fuentes oficiales.

TELAM.- La Secretaría de Comunicación Social prevé una asistencia de cerca de 30.000 personas, según la estatal Agencia Brasil, que detalló que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva encabezará el acto pero no hablará. El lugar y el lema del encuentro parece más que simbólico: la Explanada fue uno de los lugares más violentados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas coparon las sedes de los tres poderes en rechazo a la presidencia de Lula. Se espera que el desfile, más reducido que en años anteriores, dure unas dos horas, y que incluya el paso de tropas de las Fuerzas Armadas (Armada, Ejército y Fuerza Aérea), con vehículos y aeronaves, alumnos de escuelas públicas del Distrito Federal, el Cuerpo de Bomberos, bandas e invitados especiales de diversas instituciones. Lo más destacado es el tradicional espectáculo aéreo de la Esquadrilha da Fumaça de la FAB. En la tribuna de honor del presidente se esperan unas 200 autoridades e invitados, entre ministros, jefes de poderes y representantes de las Fuerzas Armadas. Aunque Lula no hablará ese día, si se prevé que la noche anterior, el 6, use la cadena nacional de radio y televisión para un discurso en el que reforzará la defensa de la democracia y pedirá la unidad nacional. Después del desfile, Lula irá directamente a la Base Aérea de Brasilia, desde donde viajará a Nueva Delhi, India, para participar en la Cumbre del G20, que reúne a las mayores economías del planeta. Según el titular de la Secom, Paulo Pimenta, habrá cuatro ejes temáticos durante el desfile: “Paz y Soberanía”, “Ciencia y Tecnología”, “Salud y Vacunación” y “Defensa de la Amazonia”. “Son temas que cada año cobran más importancia para el pueblo brasileño y que una vez más son muy valorados por la administración del presidente Lula”, explicó. El sábado habrá un ensayo general de todo el esquema, con presencia de la prensa.