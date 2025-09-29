Delincuentes robaron en una casa y fueron filmados: terminaron detenidos

En el sábado y el domingo, se produjeron dos hechos delictivos en una vivienda en Río Grande. Cámaras de Seguridad en el lugar identificaron a los sujetos. La policía localizó a un vehículo y detuvieron a tres personas. En un allanamiento localizaron el tubo de gas y un televisor que habían sustraído.

RÍO GRANDE. – Ayer a la tarde sustrajeron un tubo de gas en una vivienda ubicada en la calle Los Cerros al 200 de la Margen Sur de esta ciudad. Los policías actuaron rápidamente en el caso y lograron detener a los autores del hecho delictivo cuando se trasladaban en un vehículo.

El damnificado corroboró el hecho mediante las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad en su domicilio; además observó que los autores se movilizaban en un rodado Renault Clío de color gris.

Con estos datos el personal interviniente logró identificarlos: eran Jonatan y Cristian Palacios. Y en las tareas de prevención localizó el vehículo en la intersección de las calles Tolhuin y Wonska de la Margen Sur, y fueron detenidos sus 3 ocupantes: Mario Adrián Morales (38), Cristian Ramón Palacios (29) y David Jonatán Palacios (25).

El Juzgado de Instrucción Nº3 libró una orden de allanamiento para el domicilio ubicado en Puerto Egmont Nº19, donde fue positivo el operativo: encontraron el tubo de gas denunciado, como así también un televisor de 32 pulgadas que había sido sustraído el día anterior.

La Jueza dispuso la detención de los tres individuos en el marco de la causa.