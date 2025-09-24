Delincuente robó, huyó y fue detenido por la policía

Había sustraído varios elementos y se encontraba subiendo a su vehículo en Río Grande. El sujeto fue localizado y al ver a la policía se fugó. Los policías lo localizaron y detuvieron en un estacionamiento de un supermercado.

RÍO GRANDE. – Ayer el personal policial de la Comisaría Tercera (sector de Chacra II), detuvo en el patio de un supermercado a un reconocido delincuente que había sustraído varios elementos que estaba cargando en un vehículo.

El sujeto fue identificado como Martín Ezequiel Zapico; al ser encontrado intentó fugarse e ingresó a un supermercado ubicado en Perú y San Martín, pero finalmente fue interceptado en el playón de estacionamiento, donde se procedió a su detención.

Por otro lado, una vecina de calle Karakachof al 100, hizo entrega a la policía de dos ventanas de PVC qué se encontraban en su predio y no eran de su propiedad.

El Juzgado de turno ordenó la detención de Zapico.