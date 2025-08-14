Deportes

Delegación del CARG al IRT Invierno en Punta Arenas

jueves 14 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Esta tarde comenzará en el Club Español de Punta Arenas la segunda edición del Torneo IRT “Invierno en Punta Arenas”, con la participación de 60 anotados, y más de una decena de ajedrecistas fueguinos entre ellos.

RIO GRANDE.- El certamen es organizado por el Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes (UMAG) y se jugará en el ritmo standard (60’ más un agregado de 30” luego de cada movida), a 7 rondas, entre hoy el domingo 17. Rodrigo Hurtado será el Director de la competencia, mientras que el Árbitro Internacional Francisco Pizarro controlará las acciones.

El Maestro Internacional (MI) chileno Álvaro Valdés encabeza el listado según el ELO (puntaje internacional), con 2.314 puntos, seguidos por los Maestros FIDE (MF) Andrés Aguilar –Comodoro Rivadavia- (2.273) y Felipe Vergara –Chile- (2.220), apareciendo luego Federico Torres (4°), del CARG, con 2.089.

Los 43 anotados con ELO le dan un puntaje medio de 1.659. Por el CARG también viajaron –entre otros- Sebastián Sandoval y Leonel Yanacón, campeón y subcampeón –respectivamente- del Torneo Homenaje a Jorge Herrera, concluido el pasado sábado 9 en el domicilio de la familia del extinto Maestro sanjuanino, con una partida Armagedón (10’ para las blancas y 7’ para las negras, llevadas por el vencedor).

También estará presente –luego de varias temporadas alejado de la competencia- el experimentado Oscar Navarro, ganador de la primera Copa Challenger para el CARG, precisamente en la capital magallánica, en 1996, junto a Herrera y los hermanos Luciano y Federico Torres.

Asimismo, el Club Ushuaia Jaque Mate estará representado por el juvenil Camilo Freiberg.

HORARIOS

R         Día      Hora

1          Jueves 14        16:00

2          Jueves 14        19:00

3          Viernes 15      15:00

4          Viernes 15      18:00

5          Sábado 16       15:00

6          Sábado 16       18:00

7          Domingo 17    09.00

2° TORNEO IRT INVIERNO EN PUNTA ARENAS

O/Ajedrecista           Origen            ELO

1.MI Álvaro Valdés   Chile   2.314

2.MF Andrés Aguilar Comodoro       2.273

3.MF Felipe Vergara Chile   2.220

4.Federico Torres       CARG 2.089

5.Oscar Navarro         CARG 2.039

6.Héctor Barra           Punta Arenas  2.000

7.Sebastián Sandoval CARG 2.000

8.Rodrigo Magas       Punta Arenas  1.998

9.Matías Hurtado       Punta Arenas  1.987

10.Julio Rivera           Punta Arenas  1.923

O/Ajedrecista           Origen            ELO

12.Leonel Yanacón    CARG 1.894

15.Cristian      Barrozo           CARG 1.868

23.Aníbal Adorno      CARG 1.772

24.Julián Santillán     CARG 1.744

29.Sabrina Leiva        CARG 1.625

30.Camilo Freiberg    CUJM 1.604

46.Quimey Carvajal   CARG s/ptos.

52.Antonella Mandirola        CARG s/ptos.

57.Vitto Rossi            CARG s/ptos.

58.Ariana Sinelli        Río Grande     s/ptos.

59.Ignacio Splendiani            CARG s/ptos.

