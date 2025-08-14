Delegación del CARG al IRT Invierno en Punta Arenas

Esta tarde comenzará en el Club Español de Punta Arenas la segunda edición del Torneo IRT “Invierno en Punta Arenas”, con la participación de 60 anotados, y más de una decena de ajedrecistas fueguinos entre ellos.

RIO GRANDE.- El certamen es organizado por el Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes (UMAG) y se jugará en el ritmo standard (60’ más un agregado de 30” luego de cada movida), a 7 rondas, entre hoy el domingo 17. Rodrigo Hurtado será el Director de la competencia, mientras que el Árbitro Internacional Francisco Pizarro controlará las acciones.

El Maestro Internacional (MI) chileno Álvaro Valdés encabeza el listado según el ELO (puntaje internacional), con 2.314 puntos, seguidos por los Maestros FIDE (MF) Andrés Aguilar –Comodoro Rivadavia- (2.273) y Felipe Vergara –Chile- (2.220), apareciendo luego Federico Torres (4°), del CARG, con 2.089.

Los 43 anotados con ELO le dan un puntaje medio de 1.659. Por el CARG también viajaron –entre otros- Sebastián Sandoval y Leonel Yanacón, campeón y subcampeón –respectivamente- del Torneo Homenaje a Jorge Herrera, concluido el pasado sábado 9 en el domicilio de la familia del extinto Maestro sanjuanino, con una partida Armagedón (10’ para las blancas y 7’ para las negras, llevadas por el vencedor).

También estará presente –luego de varias temporadas alejado de la competencia- el experimentado Oscar Navarro, ganador de la primera Copa Challenger para el CARG, precisamente en la capital magallánica, en 1996, junto a Herrera y los hermanos Luciano y Federico Torres.

Asimismo, el Club Ushuaia Jaque Mate estará representado por el juvenil Camilo Freiberg.

HORARIOS

R Día Hora

1 Jueves 14 16:00

2 Jueves 14 19:00

3 Viernes 15 15:00

4 Viernes 15 18:00

5 Sábado 16 15:00

6 Sábado 16 18:00

7 Domingo 17 09.00

2° TORNEO IRT INVIERNO EN PUNTA ARENAS

O/Ajedrecista Origen ELO

1.MI Álvaro Valdés Chile 2.314

2.MF Andrés Aguilar Comodoro 2.273

3.MF Felipe Vergara Chile 2.220

4.Federico Torres CARG 2.089

5.Oscar Navarro CARG 2.039

6.Héctor Barra Punta Arenas 2.000

7.Sebastián Sandoval CARG 2.000

8.Rodrigo Magas Punta Arenas 1.998

9.Matías Hurtado Punta Arenas 1.987

10.Julio Rivera Punta Arenas 1.923

O/Ajedrecista Origen ELO

12.Leonel Yanacón CARG 1.894

15.Cristian Barrozo CARG 1.868

23.Aníbal Adorno CARG 1.772

24.Julián Santillán CARG 1.744

29.Sabrina Leiva CARG 1.625

30.Camilo Freiberg CUJM 1.604

46.Quimey Carvajal CARG s/ptos.

52.Antonella Mandirola CARG s/ptos.

57.Vitto Rossi CARG s/ptos.

58.Ariana Sinelli Río Grande s/ptos.

59.Ignacio Splendiani CARG s/ptos.