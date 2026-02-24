Delcy Rodríguez denuncia intentos de “descarrilar” proceso de amnistía en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se intenta “descarrilar y perturbar” el proceso de amnistía y convivencia nacional, durante un acto con víctimas de violencia política transmitido por la televisión estatal.

CARACAS (Xinhua/NA).- Desde el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas, Rodríguez afirmó que sectores extremistas estarían intentando interferir en el proceso de reconciliación impulsado tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

“Tengo conocimiento de algunos sectores que no están dando lectura correcta a lo que está pasando en el país. Desde un hotel en Estados Unidos o en Europa pretenden descargar este proceso”, expresó.

La mandataria señaló que el 3 de enero, fecha en la que ocurrió la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, perdieron “todos” los habitantes de su país y sostuvo que no hubo vencedores en el país, al tiempo que insistió en que el camino debe ser la paz y no la confrontación.

Rodríguez invitó a las víctimas de violencia política a incorporarse al Programa de Convivencia Democrática por la Paz y reconocer deficiencias en el sistema de justicia. “La Justicia nunca nos va a devolver a nuestros seres queridos… Pido una nueva justicia para todos”, afirmó.

Durante el acto, varias víctimas ofrecieron sus testimonios. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Davoe, señaló que participaron personas que sufrieron lesiones y familiares de fallecidos, quienes exigen reconocimiento y acceso efectivo a mecanismos jurídicos.

Inés Esparragoza, madre de Orlando Figuera, recordó el asesinato de su hijo en 2017, quien fue quemado vivo por opositores radicales, y afirmó que lleva nueve años esperando justicia: “Mi hijo va a cumplir nueve años de muerto y llevo nueve años esperando que los asesinos estén encarcelados”, afirmó.

La presidenta encargada vinculó los episodios de violencia con lo que calificó como discursos de odio y llamados a intervención extranjera, e insistió en que la diplomacia debe ser el mecanismo para resolver diferencias geopolíticas.

En ese sentido, afirmó que el país debe “sanar el odio” y avanzar hacia una etapa de estabilidad basada en el respeto, la justicia y la convivencia, preservando el proceso de presiones externas e internas.

Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, el diputado Jorge Arreaza, informó que el Programa de Convivencia Nacional fue activado para acompañar el proceso de liberaciones y promover la reparación espiritual y humana de quienes resultaron afectados por las protestas de 2014 y 2017.

El 19 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y fue promulgada esa misma noche, en medio de un proceso de liberaciones que ya ha comenzado en el país sudamericano.

Esta medida se enmarca en un contexto políticamente significativo tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026, en el que fue capturado ilegalmente el presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen recluidos en Nueva York.

La presidenta encargada de Venezuela ha señalado que la ley de amnistía general está dirigida a todas las personas detenidas por hechos de violencia política ocurridos entre 1999 y la actualidad.

Insistió además en que esta medida, ya en marcha, representa el inicio de “una nueva etapa” orientada a consolidar una paz estable y duradera en el país.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Familiares de prisioneros reaccionando frente al internado Judicial de El Rodeo, en Guatire, estado Miranda, Venezuela. Autor: Xinhua/Str.