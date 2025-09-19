Definen las Sub 18, viajan seis equipos

Mañana, en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, se jugará la etapa decisiva (semifinales, 3° puesto y final) del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Sub 18 femenino.

RIO GRANDE.- También continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), con actividad el sábado en Ushuaia, y el domingo en Río Grande.

Asimismo, durante el fin de semana, Centro Galicia jugará la 2° fecha de la Liga Binacional Sur (Sub 14 femenino), en Río Turbio. Mientras que el sábado viajarán a Comodoro Rivadavia Casa del Deporte (Sub 12, ambas ramas), Estrella Vóley y Estrella Vóley Blanco (Sub 14 femenino), y Tolkeyén (Sub 14 masculino), para disputar –del lunes 22 al viernes 26- el II CaPaProV de Clubes.

OFICIAL FVF (SABADO 20)

Hora Categ. Partido

10:00 F-12 Tolkeyén-C.Galicia

11:00 F-12 Municipal-Munic. “B”

12:30 F-16-A AEP-AEP “B”

13:30 F-16-B Municipal-AEP “C”

15:00 F-May AEP-Imago

16:00 F-May AEP “C”-Mutual Pol.

17:30 M-14 AEP-C.Galicia

Gimnasio: Ana Giró (Ushuaia).

OFICIAL FVF (DOMINGO 21)

Hora Categ. Partido

10:00 F-16-A C.Deporte-CDM

11:15 M-May Mutual Pol.-Uni

12:30 M-May C.Deporte-Imago “B”

13:45 F-16-B ADeFu-Universitario

15:00 M-May Mutual Pol.-Academia

16:15 M-May Universit.-Imago “B”

17:30 M-May Mutual Pol.-C.Deporte

18:45 M-May Imago “B”-Academia

Gimnasio: J.M.Rosas (R.Grande).

APERTURA AVRG (SÁBADO 20)

Hora Categoría Ronda Partido

15:00 Sub 18 femenino Semifinal ADeFu-Academia

16:45 Sub 18 femenino Semifinal Uni Negro-Estrella Vóley

18:30 Sub 18 femenino 3° puesto Perdedores semifinales

19:45 Sub 18 femenino Final Ganadores semifinales

Gimnasio: Polideportivo Municipal Carlos Margalot.