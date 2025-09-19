Definen las Sub 18, viajan seis equipos

Mañana, en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, se jugará la etapa decisiva (semifinales, 3° puesto y final) del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Sub 18 femenino.
RIO GRANDE.- También continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), con actividad el sábado en Ushuaia, y el domingo en Río Grande.
Asimismo, durante el fin de semana, Centro Galicia jugará la 2° fecha de la Liga Binacional Sur (Sub 14 femenino), en Río Turbio. Mientras que el sábado viajarán a Comodoro Rivadavia Casa del Deporte (Sub 12, ambas ramas), Estrella Vóley y Estrella Vóley Blanco (Sub 14 femenino), y Tolkeyén (Sub 14 masculino), para disputar –del lunes 22 al viernes 26- el II CaPaProV de Clubes.
OFICIAL FVF (SABADO 20)
Hora Categ. Partido
10:00 F-12 Tolkeyén-C.Galicia
11:00 F-12 Municipal-Munic. “B”
12:30 F-16-A AEP-AEP “B”
13:30 F-16-B Municipal-AEP “C”
15:00 F-May AEP-Imago
16:00 F-May AEP “C”-Mutual Pol.
17:30 M-14 AEP-C.Galicia
Gimnasio: Ana Giró (Ushuaia).
OFICIAL FVF (DOMINGO 21)
Hora Categ. Partido
10:00 F-16-A C.Deporte-CDM
11:15 M-May Mutual Pol.-Uni
12:30 M-May C.Deporte-Imago “B”
13:45 F-16-B ADeFu-Universitario
15:00 M-May Mutual Pol.-Academia
16:15 M-May Universit.-Imago “B”
17:30 M-May Mutual Pol.-C.Deporte
18:45 M-May Imago “B”-Academia
Gimnasio: J.M.Rosas (R.Grande).
APERTURA AVRG (SÁBADO 20)
Hora Categoría Ronda Partido
15:00 Sub 18 femenino Semifinal ADeFu-Academia
16:45 Sub 18 femenino Semifinal Uni Negro-Estrella Vóley
18:30 Sub 18 femenino 3° puesto Perdedores semifinales
19:45 Sub 18 femenino Final Ganadores semifinales
Gimnasio: Polideportivo Municipal Carlos Margalot.