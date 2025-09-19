Deportes

Definen las Sub 18, viajan seis equipos

viernes 19 de septiembre de 2025
Mañana, en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, se jugará la etapa decisiva (semifinales, 3° puesto y final) del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Sub 18 femenino.

RIO GRANDE.- También continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), con actividad el sábado en Ushuaia, y el domingo en Río Grande.

Asimismo, durante el fin de semana, Centro Galicia jugará la 2° fecha de la Liga Binacional Sur (Sub 14 femenino), en Río Turbio. Mientras que el sábado viajarán a Comodoro Rivadavia Casa del Deporte (Sub 12, ambas ramas), Estrella Vóley y Estrella Vóley Blanco (Sub 14 femenino), y Tolkeyén (Sub 14 masculino), para disputar –del lunes 22 al viernes 26- el II CaPaProV de Clubes.

OFICIAL FVF (SABADO 20)

Hora   Categ. Partido

10:00   F-12    Tolkeyén-C.Galicia

11:00   F-12    Municipal-Munic. “B”

12:30   F-16-A            AEP-AEP “B”

13:30   F-16-B            Municipal-AEP “C”

15:00   F-May AEP-Imago

16:00   F-May AEP “C”-Mutual Pol.

17:30   M-14   AEP-C.Galicia

Gimnasio: Ana Giró (Ushuaia).

OFICIAL FVF (DOMINGO 21)

Hora   Categ. Partido

10:00   F-16-A            C.Deporte-CDM

11:15   M-May           Mutual Pol.-Uni

12:30   M-May           C.Deporte-Imago “B”

13:45   F-16-B            ADeFu-Universitario

15:00   M-May           Mutual Pol.-Academia

16:15   M-May           Universit.-Imago “B”

17:30   M-May           Mutual Pol.-C.Deporte

18:45   M-May           Imago “B”-Academia

Gimnasio: J.M.Rosas (R.Grande).

APERTURA AVRG (SÁBADO 20)

Hora   Categoría       Ronda Partido

15:00   Sub 18 femenino        Semifinal        ADeFu-Academia

16:45   Sub 18 femenino        Semifinal        Uni Negro-Estrella Vóley

18:30   Sub 18 femenino        3° puesto        Perdedores semifinales

19:45   Sub 18 femenino        Final   Ganadores semifinales

Gimnasio: Polideportivo Municipal Carlos Margalot.

