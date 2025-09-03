Definen candidatos para defensor de los derechos de los niños

La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), concluyó las audiencias públicas realizadas en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del concurso público de antecedentes y oposición para la designación del próximo del próximo titular del organismo.

BUENOS AIRES.- El proceso ingresó en su etapa decisiva, con la participación de 71 postulantes que superaron el examen escrito realizado a principios de agosto. Durante tres jornadas de audiencias públicas, los candidatos presentaron sus planes de trabajo ante la Comisión, que será la encargada de definir la terna final a elevar al recinto antes del 22 de septiembre.

Las audiencias comenzaron el jueves 28 de agosto en la Sala 1 de la Cámara de Diputados, con una primera jornada que incluyó las exposiciones de una veintena de postulantes. La segunda jornada se desarrolló el viernes 29, y el proceso concluyó este lunes con el último turno de presentaciones.

Cabe destacar que el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está vacante desde la destitución de Marisa Graham, primera titular desde la creación del organismo en 2005. Actualmente, la Defensoría funciona bajo la conducción interina de Sebastián Medina, designado de manera provisoria hasta la resolución final del concurso.