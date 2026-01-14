Defensa nacional en tiempos de conflictos globales



La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan dictará, a partir de marzo de 2026, el curso de posgrado “Proveer a la defensa común en el siglo XXI. Derecho y política de defensa nacional en la Argentina contemporánea”, a cargo de Gerardo Tripolone.

SAN JUAN.- La propuesta formativa “Proveer a la defensa común en el siglo XXI. Derecho y política de defensa nacional en la Argentina contemporánea” se desarrollará en modalidad virtual los días 4, 5, 11, 12 y 18 de marzo de 2026 y está dirigida a egresados y egresadas de carreras de Ciencias Sociales y Humanas. Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico postgrado@unsj-cuim.edu.ar

La actividad es organizada por el Dr. Gerardo Tripolone, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales.

Sobre el curso

Entre los objetivos establecidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional se encuentra el de “proveer a la defensa común”. A lo largo de su articulado, la Constitución reconoce potestades del Estado, así como derechos y obligaciones ciudadanas vinculadas a la defensa nacional. Sin embargo, pese a su relevancia tanto en tiempos de paz como de guerra, estas cuestiones no han sido abordadas de manera sistemática por el derecho constitucional.

Esta vacancia en el campo jurídico refleja, a su vez, un déficit más amplio en el abordaje de las problemáticas de la defensa nacional desde las ciencias sociales en el ámbito civil. Si bien se ha señalado que, desde 1983, los estudios sobre esta política pública han sido escasos en la academia civil, en las últimas dos décadas se registraron avances significativos en disciplinas como la historia, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales y el derecho.

En el contexto actual, marcado por conflictos armados a nivel global y por el persistente reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, la necesidad de profundizar y ampliar el conocimiento sobre la defensa nacional resulta impostergable.

En este marco, el curso tiene como objetivo abordar el derecho y la política de defensa nacional en la Argentina, contribuyendo a la generación de espacios de discusión y a la formación de especialistas civiles desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. La propuesta busca profundizar el estudio del derecho constitucional e infraconstitucional de la defensa nacional, en articulación con la política de defensa argentina y las transformaciones en las concepciones sobre las amenazas percibidas por el país.

El curso no está dirigido exclusivamente a juristas u operadores jurídicos, sino a profesionales de las ciencias sociales y humanas interesados en la defensa nacional, la política militar y las problemáticas vinculadas a los conflictos armados en la Argentina.





