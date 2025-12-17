Defensa Civil Ushuaia: alerta amarilla por vientos intensos

La Municipalidad de Ushuaia a través de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa a los vecinos y vecinas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para la madrugada del miércoles 17 y para la media mañana, que alcanzará a toda la provincia con posibles ráfagas de hasta 115 kilómetros por hora.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “se prevén vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar los 115 km/h, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de precaución”.

Motivo por el cual, desde Defensa Civil se recomienda evitar salir de los domicilios si no es necesario, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y circular con extrema precaución en caso de conducir vehículos.

Asimismo, desde el Municipio se recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y ante cualquier emergencia comunicarse a la línea de emergencias 103 de Defensa Civil Ushuaia.