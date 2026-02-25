Defensa Civil brinda recomendaciones e información sobre actividad sísmica

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa a los vecinos y vecinas sobre aspectos vinculados a la actividad sísmica en nuestra región y recuerda la importancia de la prevención y la preparación familiar ante este tipo de eventos.

USHUAIA.- Tierra del Fuego se encuentra ubicada sobre una frontera tectónica activa, en el punto de contacto entre la placa Sudamericana y la placa Scotia. Este límite da origen al sistema de fallas Magallanes–Fagnano, responsable de la actividad sísmica en la región.

En términos geológicos, el norte de la isla descansa sobre la placa Sudamericana, mientras que el sur lo hace sobre la placa Scotia.

Los estudios científicos llevados adelante por la Universidad Nacional de La Plata y la propia Estación Astronómica indican que la falla no se desplaza de manera completamente libre: una parte de ella permanece “bloqueada” a determinada profundidad, acumulando energía durante décadas.

De esta manera, en 2015 se estimó una profundidad de bloqueo de 11 kilómetros, mientras que en el último estudio realizado en 2021 se ajustó a 15 kilómetros, lo cual mantiene una energía acumulada equivalente a un sismo de magnitud 7.

Ante este escenario, desde Defensa Civil de Ushuaia se solicita a los vecinos fortalecer las medidas de prevención y preparación comunitaria.

En ese sentido, se recomienda elaborar un plan de acción familiar que implique establecer roles y responsabilidades para cada integrante del hogar en caso de sismo, definir puntos de encuentro seguros y realizar simulacros periódicos en la vivienda. Asimismo, tomar los recaudos necesarios en caso de tener mascotas.

Identificar y señalizar zonas seguras dentro y fuera del hogar, ubicando espacios alejados de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Asegurar objetos pesados: fijar estanterías, bibliotecas, cuadros y otros elementos que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico.

Mantener vías de escape despejadas: evitar obstrucciones en pasillos y salidas de emergencia.

Revisar instalaciones domiciliarias: verificar el estado de las conexiones de gas, agua y electricidad, y conocer la ubicación de las llaves de corte para actuar rápidamente en caso de emergencia.

Preparar una mochila o bolso de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, documentación importante y ropa de abrigo.

Realizar en forma periódica capacitaciones, las cuales son ofrecidas de manera gratuita por Defensa Civil, a fin de conocer la amenaza sísmica real de la región y evaluar la vulnerabilidad tanto del hogar como de los espacios laborales y escuelas.