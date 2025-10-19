Al cumplirse dos años del fallecimiento del senador Matías Rodríguez, el intendente de Río Grande, Martín Perez, lo recordó con un sentido homenaje en redes sociales. En su mensaje destacó la humildad, el compromiso político y los valores del legislador fueguino, asegurando que “se lo extraña” y “se lo necesita”.

A través de una publicación en sus redes sociales, el intendente de Río Grande, Martín Perez, recordó la figura del senador fallecido con un mensaje cargado de afecto y memoria:

“Hoy se cumplen dos años de la partida de Matías. Un amigo, un compañero de militancia y un político valiente que defendió a Tierra del Fuego con el corazón. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo sabemos de su humildad, su entrega y sus valores. Se lo extraña. Se lo necesita, siempre presente, amigo”, expresó Martín Perez.

Recordemos que, Matías Rodríguez, integrante de La Cámpora y senador por Tierra del Fuego, fue hallado sin vida el 18 de octubre de 2023 en su casa de Ushuaia. Tenía 41 años, era padre de tres hijas y había sido electo diputado nacional en 2015, y senador en 2019. El caso fue cerrado por la Justicia como un suicidio, luego de que se encontrara una nota y el arma que habría utilizado.

Mientras la causa judicial permanece cerrada y llena de incógnitas, sus compañeros de militancia lo recuerdan como un hombre comprometido con su provincia. El mensaje de Martín Perez resume el sentimiento de muchos, Matías Rodríguez sigue siendo un nombre presente en la memoria política fueguina.