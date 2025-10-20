“Defendamos TDF es la única opción para cortar con la decadencia de la provincia”

El candidato a senador Nacional, Gastón Díaz, sostuvo que “en esta última semana de campaña seguiremos llevando un mensaje de esperanza a los fueguinos para que el próximo 26 de octubre nos den su voto de confianza”.

RIO GRANDE.- Consultado sobre lo que ha ido recogiendo de las reuniones mantenidas durante la campaña, Díaz sostuvo que “hemos recorrido la provincia y sus distintos sectores de punta a punta, y notamos que el pueblo fueguino quiere recuperar el Estado que necesitamos. Y por eso digo un mensaje de esperanza, porque desde el Frente Defendamos Tierra del Fuego estamos convencidos que un modelo de Estado que funciona, y que se hace cargo de sus obligaciones, es la mejor manera de poner un freno al modelo motosierra”.

El candidato considera que “nadie quiere pasarle una motosierra a un Estado que atiende la problemática de la educación buscando que nuestros hijos tengan clases y que los edificios escolares estén en buen estado. Del mismo modo que nadie quiere pasarle una motosierra a un Estado que se hace cargo de la salud pública, de la seguridad, de la provisión de energía eléctrica, que cuida el empleo y que cuida a los distintos aparatos productivos de nuestra Provincia”.

Frente a esa situación Gastón Díaz afirma: “Por eso de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, decimos que Javier Milei quiere regresarnos al pasado y llevarnos nuevamente a una discusión polarizada, buscando distraer al pueblo argentino, escondiendo las deficiencias de su gestión a cargo del Estado Nacional¨.

Agregó que ¨un Estado Nacional que ha frenado la producción, el comercio y el consumo. Que en 2 años no ha generado puestos de trabajo y nos ha vuelto a condicionar con las grandes potencias del mundo a través de una mesa de negocios financieros que solo benefician a unos pocos. Un Estado Nacional insensible que golpea cada miércoles a nuestros jubilados y que quita derechos a las personas con discapacidad. Somos el freno a esa mala manera de hacer política”.

Respecto de la situación provincial sostuvo que “nos pasa lo mismo, tenemos un Estado que no resuelve los temas de los fueguinos y eso termina siendo funcional y favorece al modelo antiestado que propone el Presidente de la Nación. Estamos convencidos que Defendamos Tierra del Fuego es la única opción para ponerle un freno a Milei y cortar con la decadencia de la provincia”.

Para el candidato, “los argentinos, y en especial los fueguinos, nos merecemos un Estado que trabaje, con compromiso social, con valores, con principios y que por sobre todas las cosas cuide la industria, el trabajo, la producción, y nuestra soberanía”.

Por último sobre su candidatura y su propósito, Gastón Díaz concluyó: “Para eso me he formado en el ámbito público y en el ámbito privado, para ir al Congreso Nacional a poner a Tierra del Fuego de pie; para debatir solo con propuestas, sin agravios ni descalificaciones, y para poner palabra cada vez que se ponga en riesgo nuestros sueños, nuestros derechos y nuestros intereses. Trabajaré incansablemente para que el pueblo argentino reconozca a la provincia grande de Tierra del Fuego como centro de un país bicontinental”.