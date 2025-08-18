Defendamos TDF celebró el Día de las Infancias

El Frente Defendamos Tierra del Fuego celebró este domingo el Día de las Infancias con una jornada multitudinaria en la que pasaron más de 10.000 personas por el Gimnasio Don Bosco.

RIO GRANDE.- Fue una verdadera fiesta popular que reflejó la capacidad de organización del espacio, con familias de toda la ciudad que compartieron una tarde de juegos, sorteos, sorpresas y alegría. El intendente Martín Perez acompañó la jornada.

“Vivimos una jornada inolvidable, con miles de familias que se acercaron a festejar junto a sus hijos e hijas. Este encuentro demuestra que, cuando trabajamos en un objetivo claro, podemos generar espacios como estos, de felicidad y encuentro para nuestra gente”, destacaron desde el Frente.

Desde Defendamos Tierra del Fuego agradecieron la participación de las familias y de los más chicos, subrayando que todo fue posible gracias a “un esfuerzo militante muy importante que permitió que el evento salga genial”.

La organización estuvo a cargo de militantes y referentes de fuerzas políticas, sociales y gremiales de la provincia, que trabajaron en conjunto para garantizar una jornada segura, inclusiva y con propuestas para todas las edades.

Además, remarcaron que este tipo de actividades son parte de la identidad del Frente: “Defender Tierra del Fuego también significa estar cerca de nuestra gente, construir comunidad y generar espacios donde las familias puedan compartir una linda tarde».