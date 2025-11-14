Declararon médicos forenses y una pediatra en el juicio por mala praxis

En el juicio que se realiza en tribunales de Río Grande que se sigue contra dos médicos por la muerte de un recién nacido ocurrida en 2015, hoy se desarrolló otra ronda de declaraciones testimoniales.

RÍO GRANDE. – El Tribunal, presidido por Pedro Fernández e integrado por los jueces Eduardo Boccardo y Fernando González, hoy escuchó a tres médicos forenses y a un pediatra de la Justicia Nacional, quienes intervinieron en la investigación inicial del caso.

La continuidad del debate está prevista para el próximo lunes a las 9:30 horas, cuando se presentarán nuevos testigos citados por las partes.

El juicio oral y público busca determinar la responsabilidad de una ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez por la muerte del bebé, ocurrida tras complicaciones durante el parto. La madre de la víctima ya prestó declaración esta semana, al igual que su esposo.

En el proceso intervienen la fiscal Mónica Macri, el abogado Francisco Ibarra como defensor de los imputados y José Velazco, representante de la querella.