Declaran de Interés la participación alumnos del CPET en Olimpiada Nacional

La iniciativa fue impulsada por el concejal Jonatan Bogado, dada la destacada participación de estudiantes y docentes del CPET en la Olimpiada Nacional de la Educación Técnico Profesional (ETP), realizada días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RÍO GRANDE.- El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal y Educativo la participación de estudiantes y docentes del Colegio Provincial de Educación Técnica “Ingeniero Fabio Carlos Reiss” (CPET) en la Olimpiada Nacional de la Educación Técnico Profesional (ETP), realizada los días 5 y 6 de noviembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa quedó plasmada en el Decreto N.º 148/2025, tras el reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) al proyecto presentado por los estudiantes del CPET en la categoría Construcciones. Este logro académico y formativo coloca nuevamente a la educación técnica de Río Grande en un lugar de relevancia nacional.

Un proyecto que pone en valor la geografía y la identidad fueguina

Los estudiantes Rafael Exequiel Chaile, Tiziano Nicolás Santillán y Ariadna Victoria Barrientos Lepez, del curso 7° 4°, acompañados por el docente Javier Hernán Enríquez, desarrollaron un proyecto innovador centrado en la creación de un Museo de Arte, Ciencia y Tecnología destinado a poner en valor la singular geografía costera de Tierra del Fuego.

El trabajo propone un espacio cultural y educativo que destaque la importancia de los cabos San Pablo, San Juan de Salvamento, San Pío y San Sebastián, integrando información geográfica, histórica y ambiental mediante experiencias interactivas dirigidas a residentes y visitantes. El objetivo principal es fortalecer la identidad regional, promover el turismo sostenible y difundir el patrimonio natural de la provincia.

El reconocimiento del INET evidencia la calidad del desarrollo conceptual, el compromiso del equipo y la sólida formación técnica que brinda la institución.

Al respecto, el concejal Bogado subrayó la importancia de acompañar y visibilizar este tipo de logros educativos al señalar que “el trabajo realizado por los estudiantes y docentes del CPET demuestra el enorme valor de la educación técnica de nuestra ciudad. Su participación en una instancia nacional no sólo refuerza el compromiso institucional con la formación de calidad, sino que también proyecta el talento de nuestros jóvenes hacia todo el país”.

La Olimpiada Nacional ETP, organizada por el INET, promueve la mejora continua de la enseñanza técnico-profesional, fomenta el trabajo colaborativo y fortalece el intercambio entre instituciones educativas de diferentes provincias.

“Para la comunidad educativa de Río Grande, esta instancia representa una oportunidad única de crecimiento académico y profesional”, sostuvo Bogado.

El Decreto establece la entrega de distinciones a Rafael Exequiel Chaile, Tiziano Nicolás Santillán, Ariadna Victoria Barrientos Lepez, Javier Hernán Enríquez, docente coordinador, Ing. Oscar Plaza, director del CPET “Ing. Fabio Carlos Reiss”.

Por último, el edil destacó que “el logro es fruto del esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes y autoridades escolares, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento de la educación técnica fueguina”.