Deportes

Debutan Cuervas y HAF

viernes 12 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
En la continuidad del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), este fin de semana la actividad cambiará de día respecto a las dos fechas iniciales (que se disputaron los sábados), y en esta tercera jornada será el domingo 14.

RIO GRANDE.- En la continuidad del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), este fin de semana la actividad cambiará de día respecto a las dos fechas iniciales (que se disputaron los sábados), y en esta tercera jornada será el domingo 14 que el gimnasio Municipal de la Margen Sur será escenario de 5 encuentros, con el debut de los conjuntos femeninos de Ushuaia: Las Cuervas del Fin del Mundo (enfrentando a Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade, por la Zona A), y HAF (cotejando con Universitario y Real Madrid Azul, por la Zona B). la jornada la abrirán los varones de Real Madrid Amarillo y San Martín (10:00).

CLAUSURA 2025 * PROGRAMACION

Hora   Categoría       Partido

10:00   Masculina       R.Madrid Amarillo-S.Martín

11:30   Femenina-A    Cuervas-R.Madrid Amarillo

13:00   Femenina-B    HAF-Universitario

14:30   Femenina-A    Sergio Andrade-Cuervas

16:00   Femenina-B    HAF-R.Madrid Azul

Día y gimnasio: Domingo 14/09, Municipal Margen Sur.

Categoría       Día      Gimnasio        Partido           Res.

Feme-A           06/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Andrade    41-23

Feme-B           30/08   Margen           HVJ-R.Madrid Azul  18-31

Feme-B           30/08   Margen           S.Martín-Universit.   31-17

Feme-B           06/09   Margen           HVJ-Universitario     8-54

Feme-B           06/09   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       27-26

Masculina       30/08   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       32-30

Masculina       30/08   Margen           R.Madrid Ama.-Universit.    32-44

Masculina       06/09   Margen           R.Madrid Azul-Universit.     30-35

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       GC

1.R.Madrid Amarillo 3          1          1          0          0          41        23

2.Sergio Andrade       0          1          0          0          1          23        41

X.Centro Galicia (U) 0          0          0          0          0          0          0

X.Cuervas FM (U)     0          0          0          0          0          0          0

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Gc

1.Universitario           6          2          2          0          0          85        25

2.R.Madrid Azul        6          2          2          0          0          58        44

3.San Martín              0          2          0          0          2          43        58

4.Hay Vida Jesús       0          2          0          0          2          26        85

X.HAF (Ushuaia)       0          0          0          0          0          0          0

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Gc

1.Universitario           6          2          2          0          0          79        62

2.San Martín              3          1          1          0          0          32        30

3.R.Madrid Azul        0          2          0          0          2          60        67

4.R.Madrid Amarillo 0          1          0          0          1          32        44

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *