Debutan Cuervas y HAF

RIO GRANDE.- En la continuidad del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), este fin de semana la actividad cambiará de día respecto a las dos fechas iniciales (que se disputaron los sábados), y en esta tercera jornada será el domingo 14 que el gimnasio Municipal de la Margen Sur será escenario de 5 encuentros, con el debut de los conjuntos femeninos de Ushuaia: Las Cuervas del Fin del Mundo (enfrentando a Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade, por la Zona A), y HAF (cotejando con Universitario y Real Madrid Azul, por la Zona B). la jornada la abrirán los varones de Real Madrid Amarillo y San Martín (10:00).
CLAUSURA 2025 * PROGRAMACION
Hora Categoría Partido
10:00 Masculina R.Madrid Amarillo-S.Martín
11:30 Femenina-A Cuervas-R.Madrid Amarillo
13:00 Femenina-B HAF-Universitario
14:30 Femenina-A Sergio Andrade-Cuervas
16:00 Femenina-B HAF-R.Madrid Azul
Día y gimnasio: Domingo 14/09, Municipal Margen Sur.
Categoría Día Gimnasio Partido Res.
Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23
Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31
Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 31-17
Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54
Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26
Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30
Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44
Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35
POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)
P/Equipo Pt. J G E P Gf GC
1.R.Madrid Amarillo 3 1 1 0 0 41 23
2.Sergio Andrade 0 1 0 0 1 23 41
X.Centro Galicia (U) 0 0 0 0 0 0 0
X.Cuervas FM (U) 0 0 0 0 0 0 0
POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc
1.Universitario 6 2 2 0 0 85 25
2.R.Madrid Azul 6 2 2 0 0 58 44
3.San Martín 0 2 0 0 2 43 58
4.Hay Vida Jesús 0 2 0 0 2 26 85
X.HAF (Ushuaia) 0 0 0 0 0 0 0
POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc
1.Universitario 6 2 2 0 0 79 62
2.San Martín 3 1 1 0 0 32 30
3.R.Madrid Azul 0 2 0 0 2 60 67
4.R.Madrid Amarillo 0 1 0 0 1 32 44