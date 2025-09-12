Debutan Cuervas y HAF

En la continuidad del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), este fin de semana la actividad cambiará de día respecto a las dos fechas iniciales (que se disputaron los sábados), y en esta tercera jornada será el domingo 14.

RIO GRANDE.- En la continuidad del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), este fin de semana la actividad cambiará de día respecto a las dos fechas iniciales (que se disputaron los sábados), y en esta tercera jornada será el domingo 14 que el gimnasio Municipal de la Margen Sur será escenario de 5 encuentros, con el debut de los conjuntos femeninos de Ushuaia: Las Cuervas del Fin del Mundo (enfrentando a Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade, por la Zona A), y HAF (cotejando con Universitario y Real Madrid Azul, por la Zona B). la jornada la abrirán los varones de Real Madrid Amarillo y San Martín (10:00).

CLAUSURA 2025 * PROGRAMACION

Hora Categoría Partido

10:00 Masculina R.Madrid Amarillo-S.Martín

11:30 Femenina-A Cuervas-R.Madrid Amarillo

13:00 Femenina-B HAF-Universitario

14:30 Femenina-A Sergio Andrade-Cuervas

16:00 Femenina-B HAF-R.Madrid Azul

Día y gimnasio: Domingo 14/09, Municipal Margen Sur.

Categoría Día Gimnasio Partido Res.

Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23

Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31

Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 31-17

Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54

Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26

Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30

Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44

Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pt. J G E P Gf GC

1.R.Madrid Amarillo 3 1 1 0 0 41 23

2.Sergio Andrade 0 1 0 0 1 23 41

X.Centro Galicia (U) 0 0 0 0 0 0 0

X.Cuervas FM (U) 0 0 0 0 0 0 0

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc

1.Universitario 6 2 2 0 0 85 25

2.R.Madrid Azul 6 2 2 0 0 58 44

3.San Martín 0 2 0 0 2 43 58

4.Hay Vida Jesús 0 2 0 0 2 26 85

X.HAF (Ushuaia) 0 0 0 0 0 0 0

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc

1.Universitario 6 2 2 0 0 79 62

2.San Martín 3 1 1 0 0 32 30

3.R.Madrid Azul 0 2 0 0 2 60 67

4.R.Madrid Amarillo 0 1 0 0 1 32 44