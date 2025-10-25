Debuta la BUP: ¿cómo es y en qué consiste el nuevo sistema de votación?

La Boleta Única de Papel (BUP) hará su estreno mañana en las elecciones legislativas y los ciudadanos deberán marcar su lista de preferencia en una papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos.

BUENOS AIRES (NA).-Está divida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos -en este caso diputados y senadores- y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.

Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías; según el distrito se votarán solo diputados o senadores y diputados.

La BUP fue tratada en el Congreso entre septiembre y octubre de 2024; con la aprobación del Senado el 13 de septiembre, quedó en manos de Diputados, que la sancionó el 1° de octubre.

De esta manera, el 18 de octubre de 2024 la BUP se convirtió en ley mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa tendrán este modelo únicamente con diputados.

Mientras que en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se escogerán diputados y senadores en la BUP.

Al momento de votar, la autoridad de mesa entregará un ejemplar a cada elector junto a una lapicera para marcar la opción en el casillero del partido o frente electoral que el ciudadano disponga.

Una vez que se eligen las listas de diputados y senadores correspondientes, se debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, y como paso final se coloca en la urna correspondiente a cada mesa.

Según la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se considerará como voto nulo el caso de una Boleta Única no oficializada o cuando se trate de una oficializada pero que presente las siguientes alteraciones:

-Cuando contenga dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría.

-Si se encuentra o posee algún tipo de rotura.

-Si presenta inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.

-Si se adjuntan objetos externos a la BUP.

El caso del voto en blanco se produce cuando el elector no marca en el casillero de ninguna fuerza política, ya sea en una o más categorías.