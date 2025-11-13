Debuta Casa del Deporte

En la primera jornada de la Zona 3 (son 7) de la Copa Argentina Sub 16, que lleva adelante la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), en el Polideportivo de Chapadmalal, Casa del Deporte (masculino) enfrentará a Náutico Avellaneda, de Rosario (9:45); y a 77 Fútbol Club, de Castelar (18:15).

RIO GRANDE.- Los restantes rivales serán Gimnasia y Tiro (Salta), y Municipalidad de Pila (BA).

SUB 16 MASCULINO

1.CeDeTalVo, de Mar del Plata (BA); 2.Gimnasia y Esgrima La Plata (BA); 3.Mar Chiquita Vóley, de Coronel Vidal (BA); 4.Municipalidad de Pila (BA); 5.Once Unidos, de Mar del Plata (BA); 6.Recreativo, de Carmen de Areco (BA); 7.Regatas Resistencia (Chaco); 8.Boca Juniors (CABA); 9.Ciudad de Buenos Aires (CABA); 10.Ferrocarril Oeste (CABA); 11.Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (CABA); 12.Vélez Sarsfield (CABA); 13.Barrio Parque (Córdoba); 14.Biblioteca Rivadavia, de Villa María (Córdoba); 15.Trinitarios Vóley, de Villa María (Córdoba); 16.CEF N° 7, de Nogoyá (Entre Ríos); 17.Paracao, de Paraná (Entre Ríos); 18.Vóley San Miguel, de Nogoyá (Entre Ríos); 19.77 Fútbol Club, de Castelar (Gran Buenos Aires); 20.Defensores de Banfield (Gran Buenos Aires); 21.Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires); 22.Racing Club, de Eduardo Castex (La Pampa); 23.San Martín de Porres, de Rodeo de la Cruz (Mendoza); 24.Vóley Italia Unida, de General Roca (Río Negro); 25.CEF N° 5 (Salta); 26.Gimnasia y Tiro (Salta); 27.Asociación de Empleados Bancarios (AsEBa), de San Luis; 28.Libertad, de Rosario (Santa Fe); 29.Náutico Avellaneda, de Rosario (Santa Fe); 30.Normal N° 3, de Rosario (Santa Fe); 31.Sonder, de Rosario (Santa Fe); 32.Villa Dora (Santa Fe); 33.Casa del Deporte, de Río Grande (Tierra del Fuego); 34.Social Monteros, de Monteros (Tucumán); 35.Tucumán de Gimnasia, de San Miguel (Tucumán).